Los agentes de cobranzas de don Ramón

Los querellantes de Ramón González Daher y su hijo Fernando pidieron que también sea indagada Delcia Karjallo, la esposa de Ramón, por estar vinculada a las cuentas bancarias utilizadas para la usura y el lavado de dinero. La solicitud tenía lógica pues, para que el libreto delictivo funcionara, era necesaria una robusta gavilla.

Hay que tener mucho poder para mover más de seis billones de guaraníes en el sistema financiero, tener guardados en el ropero unos cinco mil cheques de terceros, no pagar impuestos, ni dar explicaciones. Pero hasta el más poderoso requiere complicidades para la impunidad. Por eso, además de doña Delcia, sería interesante escuchar las explicaciones de los ex viceministros de la SET, los ex titulares de la Seprelad y los responsables de los bancos y financieras utilizados en ese enorme flujo de dinero no registrado.