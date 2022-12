Lo que tenes que saber para empezar tu jornada

Día Mundial de lucha contra el Sida

El Día Mundial de lucha contra el Sida se conmemora el 1 de diciembre de cada año, con el objetivo de dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/sida, causada por la extensión de la infección del VIH.

Cortes de luz por trabajos programados

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó sobre trabajos programados para este jueves, que afectan a barrios de Luque, San Lorenzo, Lambaré, Fernando de la Mora, Limpio, San Bernardino.

Deuda a centros de hemodiálisis será abonada desde la próxima semana

El Ministerio de Salud realizó una reprogramación presupuestaria para el pago de G. 24 mil millones a las empresas tercerizadas que brindan servicio de hemodiálisis a pacientes renales. El IPS aún no se refirió respecto a la deuda.

Partidos en el mundial

En el mundial, se enfrentan Croacia vs Bélgica, Canadá vs Marruecos, Japón vs España y Costa Rica vs Alemania por el grupo F y E, respectivamente.

Sesión de la Cámara de Senadores

La Cámara de Senadores prevé tratar 19 puntos este jueves, entre los que se encuentra el veto total del Ejecutivo a la compensación para ex trabajadores, constructores de la usina, montaje y puesta en servicio de las unidades generadoras de Itaipú.

También se encuentra el proyecto de ley que establece disposiciones especiales y de financiamiento para la ejecución e implementación del Proyecto de Tren de Cercanías en el tramo comprendido entre la ciudad de Asunción y la ciudad de Ypacaraí.