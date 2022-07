Lo que tenés que saber para comenzar el día

8 años de secuestro de Edelio Morínigo

Este martes se cumplen los ocho años de cautiverio del suboficial de la Policía Nacional Edelio Morínigo, quien está en poder del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Para conmemorar la fecha, la Municipalidad de Arroyito declaró de interés distrital la fecha y en el lugar se realizará una marcha por la paz en recordación por el secuestro.

Vidriera de empleo con más de 380 ofertas

La Vidriera de Empleo del Ministerio de Trabajo cuenta para esta semana con unas 383 ofertas laborales, entre las cuales están puestos para operador de producción para cableado, asesor comercial de medio tiempo, atención en restaurante para comida rápida, entre otros. Además, se encuentran disponibles unas 30 vacancias correspondientes a la feria de empleo gastronómica. Para más información se puede acceder aquí.

Clínica Móvil en la Chacarita de Asunción

La Municipalidad de Asunción acercará este martes una clínica móvil gratuita hasta el barrio Ricardo Brugada, más conocido como La Chacarita, de la capital del país. Especialistas del Policlínico Municipal atenderán en el Territorio del Centro Municipal 5 Koeti, sobre Mompox casi Florencio Villamayor, desde las 8:00 hasta las 11:30.

Siguen postulaciones para carrera de Enfermería

Las postulaciones para el ingreso a la carrera profesional de Enfermería prosiguen este martes hasta el 8 de julio, de 7.00 a 19.00 en el sitio web del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Cortes de luz por trabajos programados

La ANDE informó que este martes se darán cortes de luz por trabajos programados en los barrios Hipódromo y Sajonia de Asunción; Santo Domingo, Palomar, Mbachió y Valle Apu’a de Lambaré; Barrio Centro de Luque, y Las Mercedes de San Lorenzo. Ver horarios.

Llegan Insumos para el corazón artificial de Nahiara

Este martes debe llegar al país desde Alemania el dispositivo de asistencia ventricular que servirá para conectar al corazón artificial a Nahiara, de 6 años. Los padres de la niña esperaron con ansias la llegada de los insumos.

Cartelera copera de este martes

La cartelera copera de esta semana incluye tres partidos de la Copa Libertadores de este martes: Atlético Minerio vs. Emelec (1-1) a las 18:15; Boca Juniors vs. Corinthians (0-0) a las 20:30; y Libertad vs. Athletico Paranaense (1-2) a las 20:30. Mientras tanto, por la Copa Sudamericana disputarán Unión de Santa Fe ante Nacional (0-2) a las 18:15; e Internacional ante Colo Colo (0-2) a las 20:30.