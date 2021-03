“Lo mejor es tener a todos motivados”

“Estamos conociendo más el día a día, las virtudes, las falencias, dónde nos pueden dar más, algunos siendo más polifuncionales que otros, a partir de ahí fue una semana de trabajo variado”, apuntó Órteman en entrevista con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

El primer gran cambio que realizó el DT en cancha fue poner a Camacho como volante, en vez de su habitual posición de delantero. “Con Néstor le comenté la idea de dónde me gustaría que jugara, sabiendo que no desconocía la posición, y me dijo que sí, que se sentía cómodo, lo hizo de gran manera”, evaluó el DT.

El adiestrador también puso en cancha a Jordan Santacruz, un ex jugador de su ciclo en San Lorenzo, pero que no tuvo muchos minutos en Olimpia desde su llegada. “No es fácil Olimpia y que las cosas te salgan bien, la responsabilidad es bastante”, dijo Órteman por Jordan, a lo que sumó en su análisis: “Le da un oxígeno a nuestro volante central, vamos a seguir potenciándolo”.

ROTACIÓN. Con varios jugadores saliendo de sus lesiones, y la doble competencia que se aproxima en abril, Órteman empezará a dar oportunidad a muchos en cancha.

“En el fútbol de la semana competimos con el selectivo, para que se sientan valorados en el campo (...). Depende mucho del rival, de los viajes, capaz los jugadores de mayor edad sientan más para recuperarse, a partir de que llegue ese momento deberemos analizar con la parte médica, para armar el equipo más competitivo que tengamos”, destacó el entrenador, al ser consultado si armará dos equipos, uno para la Libertadores y otro para el torneo local. De momento afirmará un equipo base local.