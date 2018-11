"La experiencia es muy vívida", dijo a Efe uno de sus visitantes, Luis Tapia, al referirse a la multiculturalidad de su tripulación y de los libros.

La librería flotante recibirá "a todos los amantes de la lectura. Una oportunidad única para compartir en familia y conocer nuevas culturas", escribió en su perfil de Twitter Luis Alfredo Ortiz, gerente de Autoridad Portuaria.

La biblioteca flotante puede llegar a albergar hasta 800 visitantes y tiene una capacidad para otros 500 adicionales en su Teatro Esperanza y el Logos Lounge.

librería flotante 2 - EFE.jpg La biblioteca flotante puede llegar a albergar hasta 800 visitantes. Su principal atractivo son los 5.000 diferentes volúmenes que atesora sobre educación cristiana y libros litúrgicos. EFE

Pero su principal atractivo, además de su imponente cubierta, son los 5.000 diferentes volúmenes que atesora sobre educación cristiana y libros litúrgicos, así como representaciones de la vida de Cristo.

El Logos Hope ha navegado por las aguas de Asia, América, África y Europa, recibiendo millones de visitas.

Antes de Logos Hope, se crearon los barcos Logos, Logos II y Doulos, cuyo recorrido mundial se inició en 1970.

"Cuando entré me di cuenta de que no había mucha diferencia con una biblioteca común, pero me gustó que los precios estaban dados por puntos", añadió Tapia.

Por su parte, Sara Zambrano, otra turista de Manta, aseguró haber tenido "una experiencia bonita porque nunca había ido a una biblioteca flotante".

"Ha sido muy bonito experimentar con tantos libros y la diferencia con otras es el contenido ya que muchos de ellos hablan sobre Dios", concluyó.