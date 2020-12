Libertad da la cara copera y la Intermedia en un mar de dudas para el futuro

Es por eso que el gumarelo se convierte en el único representante paraguayo entre los ochos mejores del continente y enfrentando a Palmeiras el próximo martes en el Defensores del Chaco a las 21:30 con el contralor de Fernando Rapallini en campo y Mauro Vigliano al VAR, ambos de nacionalidad argentina. Su adversario, el fuerte cuadro paulista que cuenta con Gustavo Gómez, integrante de la selección nacional, como capitán, destrozó al Delfín ecuatoriano (que había eliminado a Olimpia) con un global de 8-1 donde se constató la enorme diferencia de uno y otro. Volviendo al partido de pasado mañana es capital que el albinegro desarrolle un juego coherente y equilibrado tratando de dejar los puntos en casa, y no lamentar como ocurriera con Boca cuando cayera de local 2-0 y también aconteciera lo propio contra el ya eliminado Independiente de Medellín 2-4. Vale la pena apuntar también que jugando en cancha de Cerro contra Caracas se llevó un ajustado 3-2 sin convencer. Un detalle que no es menor, en la fase de grupo encajó el equipo de Tuyucuá ocho goles en tres partidos a un promedio de más de dos goles recibidos por juego. Es por eso que ante Palmeiras deberá ajustar las marcas y tener plena concentración en los ataques del conjunto paulista atendiendo el gol de visitante. Ante Wilstermann no se complicó mucho aunque también le anotaron (el cuadro boliviano ya venía cumpliendo un maratónico recorrido por su torneo local). Ahora se viene Palmeiras, de una enorme tradición copera alcanzando en 1999 el trofeo continental y obteniendo el vicecampeonato en los años 61, 68 y 2000, contabilizando 20 participaciones coperas. Al equipo lo dirige Abel Ferreira quien no vendrá al país por dar positivo al Covid. El DT portugués ocupó el cargo por la destitución de Vanderley Luxemburgo. En cuanto al escenario se disputará en el Defensores del Chaco por pedido de Gustavo Morínigo, y no así en la Olla que al decir del orientador el empastado es similar a las canchas brasileñas y eso favorecería al oponente. De todos los rivales a los que enfrentó, salvo Boca, este será el más fuerte, sin ninguna duda. Todos menos uno

Los que entran a jugar a los cuartos de final ya fueron aclamados campeones de la Libertadores, algunos con rebosantes conquistas como Boca y River de Argentina. El xeneixe tiene 6 y el millonario 4. Haciendo un repaso apuntemos: Gremio y Santos que se verán las caras el miércoles, ambos suman 3 trofeos cada uno. El de Porto Alegre en el 83, 95 y 2017. Su adversario de turno en el época dorada con Pelé, 62 y 63 y sumando el último en el 2011 con Neymar.

Racing que espera por Boca de su país o Internacional de Brasil, fue campeón de la Libertadores en el 67. Su próximo rival que de momento es el cuadro de Tévez se llevó el trofeo en el 77, 78 (Olimpia le cortó el tri, alcanzando el decano por primera vez el título), 2000, 2001, 2003 y 2007. Inter lo hizo en el 2006 y 2010. Otra de las llaves River – Nacional. El cuadro argentino levantó la copa en el 86, 96, 2015 y 2018. El charrúa se quedó varado en 1988 cosechando antes dos coronas, las del 71 y del 80. Entres estos mimados campeones el único que no alcanzó hasta ahora el máximo título copero es Libertad, llegando a dos semis, la primera en 1977 bajo la conducción de Moncho Rodríguez y la última en el 2006 con el Tata Martino, nostalgia de muy buenos tiempos. Veremos cómo camina ahora donde es inevitable, tiene que mejorar su producción para aspirar a un lugar de mayor privilegio y tiene material para hacerlo. Fecha marcada pero…

En principio la Intermedia el próximo año se jugará del 12 de febrero al 22 de agosto, esto si se cumple todo el protocolo requerido por la APF y Ministerio de Salud. Para ello, el próximo miércoles 9 de diciembre comenzará la verificación de canchas. Ese día lo harán con Fernando de la Mora, Resistencia, Trinidense, Rubio Ñu, Ameliano, Tacuary, Independiente de Campo Grande y Guaraní de Trinidad (Departamento de Itapúa). El jueves 10 lo harán 3 de Febrero de Ciudad del Este, General Caballero de Juan León Mallorquín, Iteño, Fulgencio Yegros y Deportivo Capiatá. El viernes Atyrá, General Díaz y el segundo descendido de Primera. El lunes 14, 2 de Mayo y el martes 15 Santaní.

Golpeada y a la espera

Hasta aquí la recorrida, pero vayamos al fondo de la cuestión. ¿Cuántos subirán para el 2022? Lo más justo serían cuatro si atendemos que este año no hubo disputa y la primera se jugará en el 2021 con 10 equipos.

Sin embargo, el tire y afloje está en los interés. Por un lado se plantea la posibilidad de que el ascenso de la próxima temporada cuente con tres plazas y media donde por el medio cupo pelearan el antepenúltimo del promedio y el cuarto de la Intermedia. Otra posibilidad que corre fuerte es que se plantee dos plazas directas y otras dos medias con los dos últimos del mencionado promedio en el 2021. La pregunta y no hace falta ser muy lúcido para comprender. ¿Cómo harán el tercero y cuarto de la Intermedia para esperar enfrentar sus partidos de promoción, de setiembre a diciembre, cuando ya habrá terminado el certamen? Los de primera con ritmo de competencia oficial y los de la Intermedia a cómo de lugar. La cuestión cae de maduro, los privilegiados serían los de primera y esa es una total injusticia. Habría que aguardar la resolución del Consejo de la Divisional donde debe imperar criterio y el sentido común por lo acontecido este año.