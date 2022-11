Lenny Jay: "Estoy encantado con la gente de Paraguay"

El bailarín y cantante Lenny Jay, quien da vida a Michael Jackson en el show tributo This is Michael, conversó con ÚH.

En la noche de este miércoles, en el Teatro del Banco Central de Paraguay (BCP), sobre la calle Federación Rusa y Augusto Roa Bastos, de Asunción, se presentará el show This is Michael, un tributo dedicado al inmortal "rey del pop" Michael Jackson, encabezado por el cantante y bailarín Lenny Jay, quien pareciera ser la reencarnación de la leyenda del pop que nos dejó en 2009.

En conversación con ÚH, Lenny mencionó que esta es la primera vez que visita nuestro país y quedó encantado con la calidad humana del paraguayo.

“Estoy muy feliz y me encanta estar aquí. Estuve dando vueltas por los alrededores (del hotel) y el lugar es hermoso. La gente es increíble”, mencionó emocionado.

Lenny Jay - This Is Michael llega a Paraguay - ÚH

Nacido en Brasil, a los siete años descubrió el amor por el género musical de la mano del único "rey del pop", Michael Jackson, en 2009. En ese año, cuando falleció el artista internacional, Lenny sintió la necesidad de rendir un verdadero tributo a la memoria del cantante y ese fue el puntapié inicial para demostrar no solo el amor al intérprete de Thriller, si no su talento.

“Escucho a Michael Jackson desde que tengo 7 años, pero cuando el falleció en 2009, sentí esa necesidad interna de mantener su legado y por eso estoy haciendo esto”, añadió.

Lenny no solo es parecido físicamente al cantante americano, sino también en su tono de voz. El brasileño alcanza perfectamente las notas musicales y el registro vocal de las canciones que interpretaba Jackson, además de incluir coreografías que son un espectáculo y proponen una complejidad única.

Éxito, realidad y magia

La gira inició en abril de este año, pero desde el 2021 que se venía hablando de este espectáculo con el empresario Javier Fernández, de la productora de shows Sira Music, para traer a la vida a esta propuesta única en su tipo, con el apoyo de la familia Jackson.

Desde entonces, cautivó al público europeo y a los países de Latinoamérica por la puesta en escena y la magia que transmite.

This is Michael se convirtió en el tributo dedicado al “rey del pop” más exitoso del mundo. Además, es el único autorizado por la familia Jackson para presentar en vivo la música y los movimientos del icónico artista.

THIS IS MICHAEL EN ARG (show)-26.JPG

En ese sentido, su protagonista indicó que lo más difícil de este proyecto es mantener un show por más de dos horas, ya que todo lo que el público va a ver es en vivo.

Indicó que las expectativas por el show en Paraguay son muy grandes, ya que recibió varios mensajes de los fans en redes sociales y asegura que será un gran espectáculo.

Lenny mencionó que el concierto es una mezcla de las giras hechas por Michael Jackson, tales como History, Bab, Dangerous y una parte de This is it que tenía que haber dado el intérprete de Billie Jean ante de morir.

Para el artista, la conexión con la gente es su mayor logro y se siente realizado cuando comprueba que el público disfruta al máximo de su espectáculo.

“Me gusta ver que la gente sonría y disfrute del show. Cuando veo eso, siento que hice una buena conexión con el público”, refirió.

Para finalizar, agradeció a todos por el amor y el apoyo que le brindan a su carrera y al tributo que realizan con mucho amor por Michael Jackson y a los fans. Asimismo, invita a todos a ir este miércoles al espectáculo que tendrá lugar en el BCP.

“Los espero en el Teatro del Banco Central del Paraguay para cantar, bailar y disfrutar de este show de Michael Jackson”, sentenció.

THIS IS MICHAEL EN ARG (show)-112 (1).JPG

This is Michael es un espectáculo plagado de éxitos, vestuarios y un diseño visual impresionante que hará vivir a los presentes los hits del cantante de Dangerous como si fueran actuales.

El show cuenta con una selección internacional de bailarines, cantantes y músicos, además de un montaje escenográfico impactante, que ofrece una experiencia única en su tipo.

El montaje escenográfico y visual realizado, íntegramente, por la productora internacional Qualumpur actualiza el show del rey del pop al siglo XXI, haciendo clara referencia a This is Michael, el show definitivo que nunca pudo estrenar Michael Jackson, luego de su repentino fallecimiento.

El espectáculo se realizará este miércoles 16 de noviembre, a partir de las 21:00, en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay (BCP). Las entradas siguen a la venta en la Red UTS a G. 200.000.