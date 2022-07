Las movidas del Clausura

Tacuary, 12 de Octubre de Itauguá y Resistencia son los equipos que más movieron sus filas, justamente los que están peleando frente a frente en los promedios por la permanencia en la máxima categoría.

MODIFICACIONES. En cuanto al reglamento del torneo Clausura, se dieron dos cambios importantes.

Primero, la inclusión de jugadores Sub 19 durante los partidos, no de forma obligatoria como titulares en las alineaciones como en torneos pasados, pero sí con un mínimo de participación de 800 minutos. La divisional elevará informes por fecha sobre los minutos en cancha acumulados por club; de no cumplir esa cantidad, los clubes pueden ser sancionados con pérdida de 3 puntos en la tabla de posiciones y una multa de G. 200.000.000.

Otra modificación es que cada equipo podrá realizar cinco variantes en el transcurso del partido, pero en tres ventanas de cambios (durante los 90’). Los cambios en el entretiempo no se contabilizan como una ventana. El campeón lleva USD 500.000.



OLIMPIA

Altas

Hugo Fernández

Brian Montenegro

Bajas

Néstor Camacho

Feliciano Brizuela

Tobías Castellano

GUARANÍ

Altas

Luis Fariña

Diego Valdez

Bajas

Sergio Bareiro

Víctor Cáceres

José A. Núñez

Guillermo Benítez

Brahian Ayala

CERRO

Altas

Braian Samudio

Federico Carrizo

Bajas

Alan Benítez

Luis Fariña

NACIONAL

Altas

Jordan SantacruzGustavo Caballero

Baja

No tiene

SOL DE AMÉRICA

Altas

Aldo Quiñónez

Cristian Duma

Víctor Barrios

José Leguizamón

Santiago Salcedo

Marcos Miers

Ricardo Garay

Bajas

Enrique Borja

José Verdún

Rodrigo Rojas

Iván Cazal

Diego Valdez

LIBERTAD

Alta

Pablo Aguilar

Bajas

Ramón Martínez

José Canale

José Recalde

12 DE OCTUBRE

Altas

Víctor Cáceres

Gustavo Velázquez

Luis Fernández

Walter Rodríguez

Martín Batallini

Gonzalo Duré

César Giménez

Bajas

Osmar Molinas

Francisco Manenti

Alexis González

Alexis Rojas

Fredy Vera

Rodrigo Alborno

Axel Fernando Juárez

GUAIREÑA FC

Altas

José Ariel Núñez

Nildo Viera

Feliciano Brizuela

Víctor Ayala

Bajas

Antony Alonso

Rubén Escobar

Mario Otazú

Víctor Barrios

Yeiber Murillo

GENERAL CABALLERO

Altas

Yeiber Murillo

Fabián Gavilán

Pablo Adorno

Bajas

Santiago Salcedo

Ronald Acuña

Walter Rodríguez

Leandro Corulo

Luis Fernández

Sergio Vergara

TACUARY

Altas

Jorge Ortega

Gustavo Aguilar

Tomás Guerrero

Juliano Gavilán

Valdeci Moreira

Markson Miranda

Guillermo Denis Beltrán

Alan Vargas

Luis Martínez

Alexis Coronel

Derlis Aguilera

Elías Ayala

Bajas

Ignacio Rodríguez

José Pinto

Luis Aquino

Elías Ovelar

José Cabañas

Elvio Vera

Marcos Duré

Víctor Borja

AMELIANO

Alta

No tiene

Bajas

Víctor AyalaGustavo Caballero



RESISTENCIA

Altas

Osmar Molinas

Cristhian Aguada

Jonathan Riveros

Ruan Silva

Alan Pereira

Alexis Rojas

José RecaldeDiego Torres Jorge Colmán

David Colmán

Bajas

Ángel Martínez

Jorge OrtegaAldo González Richard Ríos Bruno Sierich Francisco Peralta Manuel Martínez Gustavo Sosa



Los clubes mueven sus filas para buscar la coronación en el torneo que arranca hoy.



El libro de pases cerrará en la tercera fecha, el próximo viernes 22, a las 18:00.



5

jugadores extranjeros en cancha podrán alinear cada equipo de Primera. Si se supera esto, perderá puntos.



800

minutos deben sumar los jugadores Sub 19 en cancha en este torneo, sin importar que sean o no titulares.