Lanzan disco pop en guaraní grabado en el Abbey Road

En un video difundido por el músico, filmado en Londres, cuentan que el objetivo del álbum es hacer perdurar el idioma guaraní en el tiempo.

Así también, se ve a una bailarina paraguaya pasar por la avenida Abbey Road, por la cual los integrantes de los Beatles cruzaron y cuya imagen fue tapa del disco lanzado en 1969 y que lleva el mismo nombre.

Aguije

En Aguije participaron Ed Calle en el saxofón, Marijó Obregón como vocalista, Sergio Cuquejo en el piano y Marcelo Rojas en el arpa, además, colaboraron artistas internacionales como Chris Maas, baterista de la banda inglesa Mumford and Sons; Charlie Fowler, en el bajo, y el anglo ecuatoriano Carlos García en la guitarra.

La primera de las canciones del álbum que se dio a conocer fue "Tekove".

Tekove

El estudio de grabación Abbey Road Studios fue considerado por la revista Billboard en el año 2017 como el mejor a nivel mundial y afamado por haber grabado más de 190 canciones del emblemático grupo de los Beatles y el álbum más conocido de Pink Floyd, The Dark Side Of the Moon.