La segunda bomba arrasó al Gobierno y aumentó la incertidumbre política

Viernes 12 de agosto. 09:03 AM. 22 días después de declarar “significativamente corrupto” y con vínculos con el terrorismo al ex presidente Horacio Cartes, el embajador Marc Ostfield, como aquella vez, se situó ceremoniosamente detrás del atril donde destacaba el águila calva, símbolo de la bandera de EEUU, y empezó su conferencia con voz lenta y serena.

Tras saludar y desear una pronta y total recuperación del ex presidente y senador, Fernando Lugo, sin más fue al núcleo del peliagudo asunto. “El día de hoy, el secretario de Estado de los EEUU, Antony Blinken, anunció la designación del vicepresidente Hugo Adalberto Velázquez, debido a su participación en actos de corrupción significativos incluyendo el ofrecimiento de soborno a un funcionario público y la injerencia en los procesos públicos”. Agregó a la lista negra a Juan Carlos Duarte, fiel escudero de Velázquez, en tiempos en que eran fiscales en Alto Paraná, lugar donde habrían amasado buena fortuna y mala fama. Estados Unidos detalló que Duarte fue el emisario del soborno de un millón de dólares para obstruir la investigación “que amenazaba al vicepresidente y a sus intereses financieros”.

Así como Cartes, sobrevolaba en el ambiente la alta posibilidad de que Velázquez ingrese a la lista. No solo por su sinuosa trayectoria, sino por aquel vínculo nunca bien aclarado con supuestos financistas del terrorismo. De hecho, es el estigma de su vida política que finalmente parece haber sumado en su caída estrepitosa, a pesar de las visitas a altas autoridades de EEUU que exhibía orgullosamente como indulto.

Velázquez, como viejo caudillo que sabe interpretar los momentos, entendió que su tiempo había terminado. Veinte minutos después de la lectura de su muerte política, habló con radio Monumental y allí, al aire, renunció a todo: a la precandidatura presidencial, al cargo de vicepresidente e incluso a la vida política. “Voy a renunciar para defenderme como un ciudadano común, no tengo la más mínima idea, ahora voy a ver de qué manera puedo hacerlo”, expresó.

La noche del jueves, Mario Abdo lo convocó a Mburuvicha Róga. Le habló de los rumores sobre su presencia en la lista negra, pero Velázquez descartó totalmente la posibilidad. Incluso hablaron sobre las consecuencias y el camino que debía tomarse. El presidente le habría señalado que si era cierto, debía renunciar a todo. El viernes, minutos antes de la su conferencia, el embajador Ostfield comunicó a Marito el delicado asunto. El presidente solicitó que las acusaciones sean fundadas, claras y contundentes. “Es mi vicepresidente”, subrayó la investidura. Nadie sabe qué le respondió el diplomático. Apenas cortó, Marito avisó a Velázquez la mala noticia.

Ayer, en Mburuvicha Róga, un compungido vicepresidente explicó al comando de Fuerza Republicana su situación y negó las acusaciones. Algunos señalaron que EEUU no puede hacer estas acusaciones sin pruebas y que su intervención en la ANR fue grosera, pero se decidió no adoptar esa línea discursiva, que es la de Honor Colorado. Además, sería una contradicción a la postura del presidente Mario Abdo, quien se embandera a la lucha contra el crimen organizado con apoyo del Norte. Por ello se mostró prudente con la decisión: “Los hombres y mujeres no son tan importantes como la causa que venimos representando y nuestra visión país”, le soltó la mano a Velázquez, quizás a sabiendas de que ya ni siquiera está seguro de su propio destino.

EFECTOS. Esta segunda bomba lanzada por EEUU fue más destructiva que la anterior porque esta demolió al Gobierno, que entró en severa crisis al quedarse sin precandidato presidencial. De cuajo, arrancó a Velázquez de la carrera electoral y en cierta forma definió la interna colorada, dejando la cancha libre al cartista Santiago Peña.

A pesar de la inmejorable situación electoral, el cartismo no pudo gritar este gol. Al hacerlo su discurso caía en contradicción: al pegar también al oficialismo, caía la línea de la persecución política y una intervención en la interna colorada para favorecer a Marito.

Cartes, a pesar de tener una acusación más pesada (corrupción con vínculos con el terrorismo), continuó su agenda política, alejado de las advertencias del Norte. En el ambiente sobrevuelan interrogantes sobre si le abrirán un expediente judicial y si pedirán su extradición, lo cual no solo será fulminante para su plan político, sino el desplome de su imperio económico.

Ayer, en medio de la crisis gubernamental, surgió la nueva dupla de emergencia: Arnoldo Wiens y Juan Manuel Brunetti. Este apriete le devolvió a Marito la oportunidad para imponer al ministro de Obras, quien desde el principio fue su candidato, que perdió cotización por el escándalo del puente de ñandutí. Wiens tiene la titánica tarea de remontar un escenario adverso. A fin de cuentas, el oficialismo es consciente de que una eventual victoria ya se le escurrió de las manos y ahora solo necesita que alguien los acerque a la orilla.

CISNE NEGRO. La designación de EEUU contra dos líderes claves de la ANR y la crítica situación de salud del ex presidente Fernando Lugo, líder del sector progresista, son súbitos acontecimientos que modifican los tableros. La teoría del cisne negro alude a los sucesos sorpresivos que generan impacto social, económico y político con repercusiones trascendentales.

En el campo colorado, la incertidumbre se diluirá recién en diciembre, fecha de las internas. En tanto, la espada de Damocles seguirá allí para angustia de todos.

Para la Concertación, Lugo es crucial, porque falta saber cuál es su posición ante el malestar generado por la concreción de la chapa Efraín Alegre-Soledad Núñez, que originó el alejamiento de un sector del Frente Guasu.

Otro debate generado fue si EEUU golpeó intencionalmente a los dos sectores colorados para desmantelar a la ANR y beneficiar a la oposición. Si fue intencional o no, es difícil saber. Lo que sí se puede concluir es que la Concertación es la beneficiaria colateral de esta movida. Que sepan comprenderlo es otra historia.

TRAGEDIA NACIONAL. Además de la crisis electoral generada por su decisión, el señalamiento norteamericano revela la crudeza de la putrefacción institucional. Es un escándalo que en la lista negra de delitos graves aparezcan un ex presidente de la República y un vicepresidente. Un país corrupto, moralmente quebrado, inviable en el concierto internacional por el vínculo de sus altas autoridades con el crimen organizado es el resultado lógico de décadas de copamiento de las mafias de toda laya que fueron corrompiendo el Estado.

Eliminar las listas negras de cada espacio público es el gran desafío de la sociedad que no debe caer en la ridícula trampa patriotera de aquellos que buscan sin el mínimo honor la continuidad del viejo modelo que se debe desterrar.