La revisión del Anexo C abre espacio para negociar con Brasil sobre Itaipú

Si bien textualmente no se habla de una negociación entre los socios, la revisión del Anexo C surge como una oportunidad para que Paraguay acuerde con Brasil puntos que pueden ser beneficiosos para nuestro país, dijo Mercedes Canese, ex viceministra de Minas y Energía.

La reflexión surge a causa de las declaraciones de Federico González, director interino de Itaipú, quien al asumir el cargo aclaró que en el proceso que llevará al año 2023 a que los representantes paraguayos y brasileños se sienten a conversar en torno al Anexo C, lo que se hará es una revisión del mismo, pero no una renegociación del Tratado de Itaipú. “Si vas a revisar el Anexo C y hay otros temas que son de tu interés, ¿por qué no le vas a plantear eso a Brasil?”, señaló al respecto Canese.

En una línea similar se expresó Victorio Oxilia, PhD en Energía, quien refirió que si bien en la dinámica de Itaipú las negociaciones entre Paraguay y Brasil son constantes y se pueden realizar en cualquier momento, el contexto es propicio para plantearse cuáles son las cuestiones que convienen a nuestro país.

“Revisar significa mirar el Anexo C y ambos países pueden acordar no cambiar nada. La revisión no significa necesariamente el cambio (...) Ahora, una cuestión diferente es qué nos conviene a nosotros como Paraguay”, manifestó el experto, asegurando que el deber de las autoridades paraguayas es buscar obtener las mejores condiciones posibles para nuestra nación.

INESTABILIDAD. Al ser consultada sobre los últimos cambios de autoridades realizados en Cancillería y la margen derecha de Itaipú, Canese consideró que la gestión de Mario Abdo Benítez demuestra que no está en condiciones de negociar el Tratado y que tampoco está encaminando un proceso para dejar todo listo al siguiente gobierno, teniendo en cuenta que no se avanza en la realización de todas las obras necesarias para que Paraguay disponga del 100% de la energía que le corresponde.

Por su parte, Oxilia indicó que se transmite un mensaje de cierta inestabilidad, lo cual se suma a las dudas generadas con relación a figuras que forman parte del equipo negociador, citando el caso de Juan Ernesto Villamayor y la polémica sobre la deuda con PDVSA. Asimismo, el académico calificó de un gran golpe la salida de Ernst Bergen, debido a que su administración logró avances en cuanto a eficiencia y transparencia.