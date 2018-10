La rebelión de los pililitos

El enojo de Beto Ovelar fue motivado por el nuevo aplazamiento de la conformación de una comisión especial para estudiar la intervención de varias municipalidades, el retraso en el tratamiento de las pérdidas de investidura y la postergación de la designación de fiscales acusadores, requisito indispensable para iniciar el juicio político a miembros de la Corte y al contralor general. En Diputados todo se tranca y la impunidad se siente como en casa.

Muchos de los diputados aceptan las maniobras que se cocinan allí para evitar la transparencia. Por ejemplo: girar a la Comisión de Asuntos Municipales los pedidos de intervención de municipios, cuando la ley prescribe que se debe constituir una comisión especial. Por supuesto que a la Cámara de Diputados acuden los intendentes agrupados en la Opaci, diciendo que se sienten perseguidos. Su presidenta, María del Carmen Benítez, esposa del diputado Tomás Rivas –imputado por estafa, cobro indebido de honorarios y otras minucias– puso un ejemplo insólito. Sostuvo que el pedido de intervención a Sandra McLeod era inválido “porque ni siquiera tiene el dictamen de la Contraloría”. Olvidó que la Municipalidad de CDE, gracias a una acción de inconstitucionalidad, impide el ingreso de la Contraloría General.

Está claro que Beto Ovelar considera que Miguel Cuevas es el pililito mayor. Disiento con él. Es, en todo caso, un tosco muy letrado. El hombre, investigado por enriquecimiento ilícito y cobro indebido de honorarios, llegó a la presidencia de una Cámara. Tonto, no es. Cuando dilata los pedidos de pérdida de investidura se protege a sí mismo. Los inútiles son los diputados que no están de acuerdo con la impunidad, pero no le dan un repudio enérgico. Una pizca de la locura sobreactuada de Paraguayo Cubas no les vendría mal. O si no, parecen cómplices.

En cualquier caso, sean o no pililitos, todos tienen averiado el termostato del humor ciudadano. No están leyendo correctamente lo que pasa en las calles de distintas ciudades. Parecen no ver las protestas, la rabia contra la impunidad en la que se mueven sus autoridades. Están cerca de ser arrollados por una furia ciudadana que barrerá con todos, sin preguntar si son o no pililitos. Por eso, los diputados que aún se sientan representantes populares deben darle fin a esta rebelión infame.