"La política nuestra es reducir al máximo el dinero sucio en las campañas electorales"

Fue fiscal por muchos años y desde hace seis meses ocupa la titularidad de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). En esta entrevista Carlos Arregui habla de la Ley de Financiamiento Político y las modificaciones planteadas, la falta de recursos en la institución y la evaluación a la que está sometida nuestro país.

–¿Cuál es su opinión con respecto al proyecto de modificación de la Ley de Financiamiento Político?

–La propuesta tiene connotaciones muy interesantes para mejorar el control del financiamiento, nosotros opinamos desde lo que sería el rol de Seprelad. Propusimos algunas alternativas para mejorar ese control, justamente la trazabilidad, y fue muy bien recibida por los proyectistas.

–¿Qué dijeron los diputados?

–Ellos entendieron que desde nuestra función iba a ser más efectivo de lo que se propone esa ley, que es la trazabilidad del dinero. Creemos que con nuestra propuesta podemos llegar a muy buen camino, más allá de la decisión política que se pueda tomar, que no es nuestro campo ya.

–¿Si no se aprueba la modificación, igual pueden hacer el control?

–Nosotros estábamos viendo para hacer estudios sectoriales, porque acá nunca se reglamentó. Los partidos políticos hacen una inscripción formal en Seprelad, pero en realidad el supervisor natural que es la Justicia Electoral firmó un convenio con nosotros para hacer la reglamentación, independientemente de que salga o no la ley.

–¿Qué hace falta para reglamentar?

–Esa reglamentación exige previamente un estudio sectorial para poder reglar de manera adecuada y hacer la aplicación más efectiva de lo que pretendemos, que es que se pueda ver la trazabilidad del dinero.

–¿Qué implica un estudio sectorial?

–Lo que tenemos como objetivo es prevenir lo que es financiamiento y lavado de activos y lo que se busca es identificar vulnerabilidades y amenazas. Desde la visión de prevención que es identificar que aspecto, que producto puede estar asociado a posible lavado de activos o delitos precedentes. Lo que se analiza con un estudio sectorial es la pertinencia y los elementos que te aportan para regular el sector correctamente. Se identifican los riesgos del sector, las amenazas y las vulnerabilidades, a partir de ahí sacar tu estudio y abordas con una resolución acorde al sector.

–¿La Seprelad cuenta con los recursos suficientes para realizar su trabajo?

–La falta de recursos es una realidad de todo el país, la Unidad de Iniciativa Financiera que es muy importante, tiene, ahora, 20 analistas, la mayoría comisionados de otras instituciones y el trabajo que realiza un analista de dicha unidad es clave. Seprelad hoy tiene casi 70 funcionarios. Los menos son los originarios de la institución y estamos tratando de firmar convenios con otras instituciones para tener más gente y poder fortalecer eso. Dentro de la precariedad de recursos tratamos de ser operativos.

–¿Y en cuanto al equipo informático?

–Estamos trabajando intensamente, tenemos ayuda de países como los Estados Unidos, hay ofrecimiento de otros países para colaborar con nosotros, como Taiwán. Estamos firmando convenios con otras unidades financieras de otros países, que si bien a veces no te traen un equipo informático, pero te traen la capacitación, la actualización, y eso es muy importante para nosotros.

–Los opositores a la modificación de la Ley de Financiamiento dicen que igual no se podrá controlar el dinero en negro en las campañas electorales.

–Creo que nosotros con el trabajo que estamos haciendo desde la Seprelad podemos de alguna manera reducir los riesgos de eso, proponemos que exista un doble control, que los partidos políticos tengan un oficial de cumplimiento como hay en los bancos o un administrador que pueda ser quien eventualmente reporta a Seprelad las operaciones en todo momento, no solamente durante la campaña y las operaciones inusuales o sospechosas que les parezca y además que todas las donaciones tengan que entrar por el sistema financiero.

–¿Entonces hay manera de al menos disminuir el dinero malhabido en las campañas electorales?

–La política nuestra es el de reducir al máximo (el uso de dinero sucio) y por eso estamos trabajando y por eso también de alguna manera la evaluación del Gafilat es clave para nosotros, porque el Paraguay en el 2013 lanzó un plan de acción estratégica. En el 2016 hizo la evaluación nacional de riesgo y ahí salieron cuales eran las amenazas y vulnerabilidades.

–¿Cuáles son esas amenazas y vulnerabilidades?

–Está la corrupción, política pública, el contrabando, evasión de impuestos, tráfico de personas, de armas y sobre eso queremos atacar. Por eso para nosotros es fundamental, por lo menos reducir al máximo. El ideal es que no pueda haber más de ningún caso de eso, pero hay que administrar realidades, pero por lo menos con lo que nosotros propusimos y el proyecto de ley que nos parece que busca eso, vamos a reducir a niveles que hoy no son tolerables. Nada es tolerable en lo que respecta al dinero de origen ilegítimo, pero con lo que teníamos antes, más lo que se propone ahora creo que podemos hacer algo mucho más controlable por lo menos.

–¿Existen recomendaciones internacionales al respecto?

–En este momento nos guiamos mucho por las recomendaciones internacionales y estamos siguiendo los parámetros que ellos nos están dando y Paraguay ratificó todo por medio de una ley, todas las recomendaciones. No es que es una receta que adoptamos nomás. Hay una ley por la cual Paraguay está obligado a cumplir esas recomendaciones, de Gafi y Gafilat.

–¿Cómo se está avanzando con las recomendaciones?

–Estamos avanzando y en pleno proceso. Cumplimos una etapa muy importante con el cumplimiento normativo que era el paquete de leyes que se aprobó y fue un impulso muy fuerte que dio el Poder Ejecutivo para estar a la vanguardia en el contexto internacional, en el combate del flagelo de lavado de activos, financiamiento de terrorismo, financiamiento de armas de destrucción masiva. Se dio un paso muy importante.

–¿Qué se evalúa?

–Van a evaluar la efectividad que tuvo el país, los resultados concretos a partir de esa evaluación nacional que fue en el 2016. Van a evaluar cuatro años para abajo, en ese periodo de tiempo que resultados, que efectividad tuvo el país.

–¿Cómo va el tema de la evaluación a la que nuestro país está sometido?

–La Seprelad es una parte del sistema, acá se va a ver el trabajo de Fiscalía, el trabajo del Poder Judicial, Senad, SET, de la Unidad Interinstitucional contra el contrabando, de todos los componentes. Estamos trabajando y recabando toda la información. Estamos optimistas, positivos, creemos que sobre todo en este año y medio de esta administración (de Mario Abdo Benítez) se lograron resultados muy concretos, específicos y muy importantes y relacionados a esos riesgos que se habían detectado. Porque una de las condiciones que ellos (Gafi) más exigen es que los resultados se tienen que dar y tienen que ser coherentes con el riesgo que vos detectaste.

–¿Hay posibilidades de que Paraguay se salve de la lista gris?

–Yo veo con optimismo, pero esto es un día a la vez, hay que seguir trabajando.

–Se cuestiona que operaciones pequeñas de dinero llamen la atención de Seprelad, pero no casos mayores.

–Ese es un tema que los bancos, financiera, cooperativas, que son los sujetos obligados son los que tienen que agotar su debida diligencia, no es Seprelad. Ellos tienen la obligación de conocerles a sus clientes. Si ven que su cliente hace una operación que a ellos no les cierra, tienen la obligación de pedir la documentación de porque esa operación no está cerrando, agotar los esfuerzos para después enviar a Seprelad, y no enviar incluso los montos menores. Lo que tiene que haber es, a mayor riesgo de un cliente mayor control.

–¿En qué condiciones encontró la Seprelad?

–Me encontré con mucho trabajo, en pleno proceso de preparación para la evaluación de Gafilat, que es clave, del cual Seprelad forma parte.

