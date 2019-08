La Olla es un hervidero

La organización para el superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia generó todo tipo de controversias, que finalmente se disiparán hoy a las 12.30, en la reunión de la Divisional de la APF, en Ñu Guasu. El ciclón propuso jugar a las 17.00 del viernes 16 de agosto en La Nueva Olla. Sin embargo el Decano no estaría de acuerdo que se juegue en ese horario, proponiendo que sea antes de las 16.00 horas.

Los 5.000 hinchas de Olimpia estarán ubicados en la Gradería Novena, conforme a lo planificado inicialmente por el Departamento de Eventos Deportivos de la Policía Nacional y la APF.

sin especificación. El jefe del Departamento de Eventos Deportivos de la Policía Nacional, Eliseo Gaona, argumentó el rechazo a los planes de seguridad presentados por Cerro Porteño. “No había especificaciones técnicas del porqué querían compartir la Gradería Novena con los hinchas de Olimpia. No compartimos esa idea por el desplazamiento que tendrían los hinchas en esa zona y allí podría ocurrir cualquier cosa. Yo no estoy en contra de que el clásico se juegue en La Nueva Olla”, mencionó Gaona al Extra de Fútbol a lo Grande, de la 1080 AM. Cerro había presentado dos propuestas. La primera fue la ubicación de los hinchas de Olimpia entre el sector Juan H. Pettengill y parte de Plateas. La segunda fue ubicar a la parcialidad franjeada solamente en la Platea Pettengill, sin butacas, dándole 2.000 tiques.