Los últimos Jedi, que se concentró en la reticencia de un envejecido Luke Skywalker a volver a luchar contra el lado oscuro, recibió ataques en línea después de su estreno en diciembre del 2017.

Muchos criticaron que varios papeles centrales en la película de ciencia ficción correspondieran a mujeres y actores de minorías raciales, mientras que otros quedaron consternados por la aparente muerte de Skywalker, interpretado por Mark Hamill.

La película de Disney recaudó USD 1.300 millones de dólares en la taquilla global, comparado con los USD 2.000 millones de Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza (2015).

Un estudio publicado el lunes liderado por Morten Bay, de la University of Southern California (USC), analizó el lenguaje, los nombres de las cuentas en Twitter y las direcciones IP de más de 1.200 mensajes enviados a la cuenta del director Rian Johnson en los siete meses posteriores al estreno de Los últimos Jedi.

“En general, un 50,9% de quienes enviaban tuits negativos posiblemente tenían motivaciones políticas o ni siquiera eran humanos”, escribió Bay. Agregó que parecieron utilizar el debate en torno al filme “para propagar mensajes políticos en apoyo a las causas de grupos de extrema derecha y a la discriminación de género, raza o sexualidad”.

“Varios de esos usuarios parecían ser troles rusos”, afirmó Bay en el texto, llamado “Armando a los resentidos: Los últimos Jedi y la politización estratégica de la cultura pop a través de la manipulación de las redes sociales” (Weaponizing the Haters: The Last Jedi and the strategic politicization of pop culture through social media manipulation).

Disney no respondió a una solicitud de comentarios sobre la investigación, pero Johnson dijo en Twitter que los hallazgos en general eran “consistentes con mi experiencia en línea”.

“Esto no se trata de si a los aficionados les gustó o no la película -he tenido toneladas de conversaciones con grandes aficionados en línea y por otros medios a los que les gustaron y no les gustaron cosas, de eso se trata ser aficionado. Esto es específicamente acerca de una cepa virulenta de acoso en línea”, escribió Johnson el martes en Twitter.