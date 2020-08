La Justicia ordena captura del ex presidente Álvaro Uribe

La Corte Suprema ordenó el martes la captura del ex presidente y senador Álvaro Uribe, el político más influyente de Colombia en este siglo, dentro del proceso que le sigue por manipulación de testigos contra un opositor, según informó el ex mandatario.

"La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria", escribió Uribe (2002-2010) en su cuenta de Twitter.

Aunque el Tribunal no se ha pronunciado aún sobre esta inédita decisión contra un ex gobernante en Colombia, los medios locales dijeron al unísono que Uribe cumplirá arresto domiciliario preventivo y no deberá ir a una cárcel. El caso es analizado por los altos magistrados que investigan al jefe del partido en el poder y mentor del presidente Iván Duque.

La Corte Suprema decidió ordenar la detención de Uribe mientras más adelante resuelve si lo llama a juicio, en su calidad de legislador, por manipulación de testigos. Como parlamentario, no tiene fueros pero sí el privilegio de sólo poder ser investigado por el máximo tribunal.

SOBORNO Y FRAUDE. El ex mandatario de 68 años, que siempre ha alegado inocencia y cuenta con un sólido apoyo popular tras su política de mano dura contra las guerrillas izquierdistas, podría responder por soborno y fraude procesal, delitos que son castigados con un promedio de ocho años de cárcel.

Uribe, quien había sido interrogado por los magistrados en octubre pasado, terminó enredado en un giro insospechado de la Justicia.

En 2012 presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos. El líder político sostiene que Cepeda -uno de sus mayores adversarios políticos y testigo en su proceso- contactó a ex paramilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales.

Pero la corte se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y en cambio decidió abrir en 2018 la investigación contra el ex mandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor.

"La lección que hoy nos da esta decisión, que esperamos conocer (...) en todos sus detalles (...), es que no hay individuos, no hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia y de la ley por muy poderosas e influyentes que sean", reaccionó Cepeda en un mensaje a la prensa.