A través de radio Monumental 1080 AM, Enciso manifestó que actualmente las publicaciones en las redes sociales sí pueden ser señales de alarmas y se deben tener en cuenta, pero aseveró que también es necesario analizar bien el caso.

Dijo que muchas veces se trata de personas que no tienen con quién comunicarse o cómo dar a conocer lo que están viviendo, por lo que sienten mayor libertad para expresarse por ese medio en busca de alguna ayuda.

“Por supuesto que hay que tener en cuenta. Generalmente tenemos señales de una persona que no se siente bien, que no se siente feliz, que se ve más decaída, que empieza a decir cosas como 'no vale la pena vivir', 'no me hallo' ('no me siento feliz')”, explicó.

En tanto, lamentó que actualmente las redes sociales estén afectando en gran medida la vida de las personas, sobre todo de los jóvenes, a causa de la idealización que se presenta a través de las publicaciones.

“Esa idealización está afectando. Vemos muchos casos donde se idealizan personajes, vidas, alegría. Si uno no es atractivo físicamente, con tales ropas, viajando en tales lugares, se siente como que la vida no está bien”, indicó.

Influencia del alcohol

Seguidamente, el médico afirmó que muchas veces los casos de personas que acuden a la autoeliminación, en su mayoría, cuentan con la influencia del alcohol, debido a que esto les da el valor para cometer el hecho.

“Una gran mayoría de los intentos o eventos de autodaño están influenciados o acompañados del uso del alcohol. Generalmente, la persona que tiene depresión o ansiedad se siente envalentonada y pasa al acto”, señaló.

Por todo ello, sostuvo que hay que estar atentos a los síntomas cardinales que puedan presentar los pacientes de casos de depresión, los cuales son generalmente tristeza y anhedonia.

Más aquí: Salud Mental: Para paciente con depresión el entorno es clave

Sobre esta última señal, el profesional de la salud explicó que se trata de una incapacidad para sentir goce o placer, con pérdida de interés o satisfacción al realizar casi todas las actividades.

“La persona ya no disfruta de la misma manera a cómo gozaba antes con actividades, con personas o cosas que le gustaba hacer. Entonces, son síntomas muy importantes que hay que mirar”, enfatizó.

Entre los signos también mencionó la falta de apetito para alimentarse, falta de deseo sexual y hasta síntomas físicos, como dolores de cabeza o corporales, que incapacitan al paciente a realizar las actividades.

¿Cómo ayudar a la persona?

Carlos Enciso recordó que muchas veces acostumbramos a animarle con palabras a una persona que se muestra apática y sin ganas, mientras que esta no tiene la capacidad para hacerlo.

En ese sentido, dijo que, una vez que se identifican las señales claras, lo recomendable es primero no juzgar al afectado y, luego, acompañarlo, recomendando la terapia correspondiente.

Lea también: Un porcentaje alarmante de jóvenes sufre depresión o ansiedad por el Covid-19

Indicó que se debe identificar qué nivel de depresión está atravesando el paciente. Si se trata de síntomas aún leves, se puede sugerir o acudir uno mismo a un sicólogo.

Mientras tanto, si es una depresión más severa, es decir, cuando el paciente ya dice que quiere morirse y hasta ya ni puede ni levantarse de la cama, se debe sugerir acudir a un siquiatra y a la posterior medicación.