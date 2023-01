La misma había señalado que una mujer desconocida ingresó a la sala de internación a eso de las 11:14 de la mañana del viernes 30 de diciembre de 2022, vestida de negro y con detalles floreados en la blusa.

Posteriormente, siendo las 15:00 del viernes último, la desconocida le dijo a la madre afectada si quería ir a ducharse y que ella cuidaría de su recién nacida. Fue así que la mujer aceptó y fue al sanitario. Luego, cuando regresó, ya no encontró a su hija.

Desesperación de una madre y la búsqueda

Luego de ello, la búsqueda se inició. Primeramente fue a través de las cámaras de seguridad del nosocomio, pero estas no funcionaban; después con el personal de blanco y los demás pacientes y visitantes. Al parecer, la supuesta mujer que sustrajo a la bebé parecía un fantasma, ya que nadie vio nada extraño.

Los días se hicieron largos y angustiosos para la madre y toda la familia, en busca de la pequeñita, quien hasta ese momento aún no había sido definido su nombre, pero estaba destinada a llevar por nombre Ángela.

Días después de la desaparición, la madre de la bebé robada del Hospital Materno Infantil San Pablo dio los pormenores de cómo operó la mujer que se habría llevado a su hija recién nacida. Alegó que tenía un presentimiento hacia la desconocida y lamentó el nulo control en el nosocomio.

Hospital San Pablo_24411037.jpg

"Yo tenía luego una desesperación en mi corazón cuando me entré a bañar. Cuando abrí la ducha, rápido me bañé, porque escuché el grito de un bebé y no era el mío. Salí y ya no estaba mi bebé ni la señora", manifestó inicialmente María Ángela Zelaya, madre de la pequeña.

Resaltó que la persona desconocida le parecía sospechosa por su actitud excesivamente servicial y algunas contradicciones. La mujer le manifestó que buscaba a una paciente que también había tenido su hijo en el centro asistencial, pero que ya se había retirado al menos hora y media antes del lugar.

Por otra parte, Juan Roa, padre de la beba, había manifestado el pasado sábado que mantenían la fe a pesar de la nula respuesta de las autoridades.

"Estamos con la fe en alto de volver a ver nuevamente a mi nena. Es todo lo que pido, que esté otra vez mi nena con nosotros. Ella (su esposa) está peor, entró con la bebé y ahora ya no está con nosotros", expresó entre lágrimas el hombre, al tiempo de comentar que es su tercera hija.

Retrato hablado por tres

Una vez hecha la denuncia, las autoridades, con ayuda de la madre, realizaron un retrato hablado de quién podría ser la mujer que sustrajo a la recién nacida del hospital.

El primer retrato salió a la luz el viernes 30 de diciembre, día en el que ocurrió el hecho.

De acuerdo con los datos que manejaba la Policía, se trataría de una mujer de aproximadamente 40 años de edad, mediana estatura, robusta y cutis moreno, además de que la misma tenía un tatuaje con el diseño de una luna, una estrella y una flor.

sospechosa de robo de bebé identikit.png

La imagen de la misma acaparó los portales de noticias de todo el país y se pidió ayuda de la ciudadanía para dar con su paradero, pero no había una sola respuesta favorable.

Para sorpresa de todos, el comisario Hugo Díaz, jefe del Departamento de Investigaciones de Asunción, dio a conocer en la tarde de este lunes el segundo identikit de la mujer sospechosa. Explicó que en este nuevo retrato, la madre de la menor se acerca más a las características de la sospechosa, ya que se encontraba más calmada y podía tener la mente más abierta.

Sin embargo, una sorpresa que no se esperaba se dio finalmente en la tarde de este martes, cuando la policía lanzó un tercer identikit de la supuesta sospechosa, esta vez mediante los rasgos físicos brindados por una enfermera que atendía a la paciente.

identikit.jpg Tercer identikit de la mujer que sustrajo el viernes pasado a una recién nacida del Hospital Materno Infantil San Pablo. Foto: Gentileza.

La enfermera describió a la mujer con un tapabocas, mientras que la madre de la niña la había visto sin la mascarilla. No obstante, tanto la víctima como la enfermera coincidieron en que la mujer tiene el cabello corto.

A pesar de los esfuerzos, este retrato tampoco tuvo la aceptación que se esperaba y la desesperación de la familia aumentaba.

La Fiscalía ya había solicitado la alerta internacional para la búsqueda de la beba sustraída y remitió a la Interpol las fotografías de la recién nacida y los tres identikits realizados.

Final feliz pero con interrogativas

El fiscal Hernán Galeano confirmó en la tarde de este martes que tras una ardua investigación hallaron a la bebé sustraída en el Hospital San Pablo y se encuentra en buen estado de salud. La mujer que se la llevó está identificada y detenida.

La niña Ángela fue encontrada sana y salva y, según los datos, fue encontrada en el Hospital Regional de Caacupé, Departamento de Cordillera, en donde la mujer que la llevó pretendía obtener un certificado de nacimiento.

La Comisaría 1ª de Caacupé informó que la sospechosa fue identificada como Mirian Fabiola Díaz, de 41 años, domiciliada en el barrio San Blas, de Ypacaraí, Departamento Central.

Angela Magalí.jpg La pequeña Angela Magalí en compañía de sus padres. Foto: Gentileza.

Un hombre, que sería la pareja de la mujer, también fue detenido y fue identificado como Luis Ramón Dávalos Cantero, de 34 años.

La manera en la que apareció la beba parece sacado de un cuento.

El doctor Luis Gómez, director del Hospital Regional de Caacupé, informó que la niña ingresó al centro asistencial a las 7:30 de este martes, con una sepsis neonatal y deshidratación leve a moderada. La pequeña está con antibióticos y se encuentra estable.

La identidad de la pequeña fue revelada recién entrada las 17:35 de este viernes, ya que la misma no contaba con la pulsera identificatoria, la cual fue encontrada en la pañalera de la pequeña, cuando buscaron un pañal para realizar el cambio correspondiente.

El hecho fue comunicado a la Fiscalía y las autoridades se hicieron presentes en el Hospital de Caacupé, donde confirmaron la identidad de la misma e informaron de inmediato a sus padres.

Mientras tanto, en Asunción, el padre de Ángela recibía la noticia que tanto esperaba: la niña apareció.

De la emoción no pudo contener las lágrimas y miró al cielo para agradecer tal bendición. De inmediato fue hasta donde se encontraba su esposa para contarle lo sucedido, pero antes le pidió que tomara asiento. Seguidamente, le mostró la fotografía del fiscal junto a su pequeña y la alegría se apoderó de ambos.

Rápidamente, ambos se apersonaron hasta Caacupé, donde la madre se reencontró con su pequeña de seis días, para darle todo el amor y contención que le arrebataron desde el pasado viernes.

La pequeña, en brazos de mamá, ya pudo mamar leche materna. Pese a que la madre no estaba bien de salud, indicó que su hija le dio las fuerzas que estaba necesitando.

¿Cuál fue el móvil de las personas que se llevaron a la beba? Hasta ahora es una gran incógnita que las autoridades aún no pudieron descifrar.