La Fiscalía allana Municipalidad de CDE por presunta sobrefacturación

Igualmente se investiga supuestos sobrecostos en la perforación de pozos artesianos y equipamientos de varias plazas, todas con base en denuncias presentadas por el concejal colorado Celso Kelembu Miranda, ex aliado político del actual intendente municipal, el abogado Miguel Prieto Vallejos. De hecho, tanto el fiscal como los auditores llegaron junto a la institución municipal, donde fueron recibidos por el abogado del Municipio Ricardo Romero, quien adelantó que van a facilitar todos los documentos necesarios. “Hay informaciones que necesitamos conocer, sobre cómo se da la ejecución de determinados actos administrativos que serán útiles dentro de la tarea de averiguación que tenemos, como así también dar intervención a funcionarios de la Contraloría, a la Dirección de Gestión de Municipalidades y Gobernación”, explicó el fiscal. Detalló que el trabajo de los auditores será en el área contable y financiera que servirá como fuente de información para la Fiscalía. “Lamentablemente debemos mantener la reserva del sentido y de las pretensiones de determinados actos de investigaciones que queremos practicar después de esto, no podemos revelar detalles sobre la tarea investigativa que vamos a desarrollar”. Mencionó que están trabajando en equipo, que existe un plan de investigación, donde la reserva es interesante de respetar, para encontrar elementos objetivos que respalden la versión de uno y otro grupo. “No estamos acá para incriminar falsamente a nadie, sino que para recabar elementos objetivos de información que puedan servir para sacar también conclusiones objetivas en esta investigación”.

Rojas Rodríguez que la verificación sobre documentos contables, administrativos, informativo y financiero relacionadas con determinadas actividades administrativas de la Municipalidad. El fiscal no quiso precisar qué tipo de actos de investigación estarán realizando a partir del allanamiento. Tampoco quiso adelantar a qué funcionario estaría llamando para testificar en la causa. “Es en razón de evitar precisamente para que determinadas personas sean influenciadas de alguna manera en las eventuales informaciones que puedan brindar al Ministerio Público. Estamos procurando realizar estos actos de investigación con el mayor sigilo posible y oportunamente y en tiempo muy breve, tendremos ya las primeras conclusiones de esta investigación”.

El intendente Miguel Prieto dijo que se va a demostrar que todo está en orden y adelantó que accionará contra con el concejal Kelembu Miranda. “Estoy convencido que no van a encontrar otro Municipio más prolijo que este, después de esto vamos a iniciar demandas en contra de Celso Miranda”. Agregó que no le sorprende la rapidez en que la denuncia de Miranda corre en la Fiscalía y en la CGR, hecho que no se veía, por ejemplo, con la anterior administración de la colorada Sandra McLeod.