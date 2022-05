La felicidad: ¿Cuáles son las claves para conseguirla y mantenerla?

¿Cómo se logra la felicidad completa? Es la gran pregunta y a veces se cree que este estado se logra por grandes azares del destino, pero eso es algo incorrecto, pues se puede ser feliz todos los días con pequeñas acciones. “La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días”, decía el político estadounidense Benjamín Franklin.

Condiciones. Antes de leer tips sobre cómo llegar a la felicidad, se deben tener en cuenta varios factores que rodean a las personas. El entorno es el que a fin de cuentas determina como se puede llegar a cambiar el estado de ánimo con acciones o actividades. “No creas en tips sobre la felicidad que no tengan en cuanta tus condiciones de vida, tu historia personal, tu estado emocional, etc. No existe receta para ser feliz, tienes tu propio camino. Recuerda que tú historia personal (valores, crianza, experiencias de vida) influye en la percepción de tu entorno y de la percepción de tu entorno dependen, entre otras cosas, tus estados de ánimo (felicidad, tristeza, etc.)”, refiere Luis Pineda Kunihiro, magister en sicología clínica.

El profesional comenta que para alcanzar un estado de tranquilidad y felicidad las personas deben cambiar su posible concepto sobre felicidad, ya que este no es un estado constante y permanente. La eutimia es el estado de bienestar, estado normal o neutro. De ella se puede oscilar entre tristeza, enojo, y también felicidad.

“Siempre ten en cuenta que la felicidad es una consecuencia momentánea, que se presenta del entrecruzamiento de situaciones, estado emocional y otras variables más. Una persona con depresión puede tener momentos de felicidad, ya que lo que se ve afectado en ella, es el estado eutímico”, explica.

Autoconocimiento. Otro punto a tener en cuenta es el autoconocimiento, que es un punto es importantísimo, porque de esa manera se conocerá los límites, cualidades, defectos y fortalezas que permitirán tomar decisiones que se adapten a la vida cotidiana. De esa manera se reducirán las posibilidades de tener innecesarios momentos de estrés o ansiedad y que a su vez permitirán tener más momentos felices. El autoconocimiento puede lograrse solo, pero a veces, la guía de un profesional es necesario. “Cuando con la voluntad ya no alcanza para tener momentos de disfrute o felicidad, existe la sicoterapia y la siquiatría. La medicación muchas veces es la aliada necesaria de un tratamiento sicológico”, manifiesta.

En resumidas cuentas, es imposible hablar de cómo se puede alcanzar la felicidad, sin tener en cuenta todo lo que menciona Pineda. Una vez que se logra todo aquello, lo que se hace es mantenerse en un estado de bienestar y ese estado es el que propicia la felicidad.



Se trata de un estado de ánimo en donde la persona se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno.