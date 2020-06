"He sido centro de atención durante más de veinte años y nunca hablé públicamente del hecho de que soy una superviviente de abuso doméstico y el ataque sexual", escribió JK Rowling.

"No es porque me de vergüenza de que me hayan pasado esas cosas, sino porque es traumático volver a ello y recordar", señaló.

Rowling causó controversia con un Twitter la semana pasada sobre "la gente que menstrúa". "Estoy segura de que solía haber una palabra para esa gente. Que alguien me ayude. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?", había indicado en tono irónico.

Nota relacionada: JK Rowling, acusada de transfobia en Twitter por comentario sobre menstruación



El tuit de Rowling llevó a la estrella de la serie de películas Harry Potter, Daniel Radcliffe, a pedir excusas a las mujeres transgénero que pudieron ser ofendidas por el comentario de Rowling.

"Las mujeres transgénero son mujeres", escribió Radcliffe en sitio web The Trevor Project.

La controversia empezó con unos comentarios de diciembre pasado en los que Rowling expresó su apoyo a una mujer que perdió su empleo porque su empleadora consideró que solía enviar tuits "transfóbicos".

Rowling dijo el miércoles que "acusaciones y amenazas de activistas proliferaron en mi hilo Twitter" después de ese incidente.

"Muchas mujeres están aterrorizadas de manera justificada por los activistas transgénero; lo sé porque muchas me contactaron para contarme sus historias", escribió.

Rowling concluyó su texto afirmando que es "superviviente (y seguramente) no una víctima".

"Solo mencioné mi pasado porque, como cualquier otro ser humano de este planeta, tengo un pasado complejo, que moldea mis miedos, intereses y opiniones", puntualizó.