La engañosa melodía de la obsecuencia

¿Qué hace él allí? Esa fue la pregunta que me hice la mañana de un 3 de noviembre de algún año de la década del setenta cuando, desde la ventanilla de un ómnibus, lo divisé en la fila de hurreros y seccionaleros que esperaban su turno para entrar a Mburuvicha Róga. Se trataba de uno de mis profesores de la Facultad de Medicina cuya erudición y observaciones criteriosas le habían generado un cierto prestigio. Verlo allí, entre los lamesuelas de la “fecha feliz”, me produjo una cierta desazón. Cuando comenté el episodio con un compañero, éste me explicó que el citado médico ocupaba un cargo en Instituto de Previsión Social y que, si quería conservarlo, era mejor no faltar a esa cita.