La endogamia de la corrupción

Se sabía que la corrupción, la segunda piel de la clase dirigente de este país, iba a pisar fuerte en tiempos de pandemia. Los que lucran con la corrupción (políticos, empresarios, fiscales, jueces, etc.) no tienen decencia y, por lo que se vio, carecen del mínimo tino político. Nunca es tiempo de robar, pero aprovechar la crisis sanitaria para sacar obscenos dividendos no tiene perdón y solo puede ser compensado con el castigo severo de la cárcel y la devolución de lo robado.