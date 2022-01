La directora del Registro Electoral admite que es de Honor Colorado

Tras la polémica por las fotos publicadas en sus redes sociales con el ex presidente y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, y el presidenciable Santiago Peña, la directora del Registro Electoral, María Teresa Peralta, en comunicación con la Monumental 1080 AM, dijo ayer que sus acciones no afectaban a la credibilidad de la institución y que estaba en el cargo por su condición política partidaria, es decir, por ser colorada, específicamente del movimiento de HC.

“Mi cargo es eminentemente político, yo no dirimo elecciones, no soy jueza electoral para empezar, no está a mi cargo el juzgamiento de las elecciones. El cargo que tengo es administrativo y en representación del Partido Colorado, al que estoy afiliada, así como los demás miembros del Consejo del Registro Electoral, que son de Hagamos, Patria Querida y PLRA”, manifestó Peralta.