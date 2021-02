La Corte rechaza acción de Efraín Alegre y seguirá preso

La Sala Constitucional de la Corte, con voto dividido, rechazó ayer in límine (sin estudiar el fondo de la cuestión), la acción de inconstitucionalidad de Efraín Alegre contra la medida cautelar, por lo que seguirá preso en la Agrupación Especializada.

Con votos de los ministros Antonio Fretes y César Diésel, y la disidencia de Alberto Martínez Simón, la acción fue rechazada porque los fallos impugnados no ponían fin al proceso, sino que podían ser revisadas en cualquier momento. Hay otra acción pendiente sobre la imputación.

El disidente alega que la ley no distingue si la resolución impugnada es o no definitiva, sino que es contraria a la Carta Magna, por lo que vota por dar trámite a la acción.

La defensa de Efraín Alegre, a través del abogado Guillermo Duarte, había atacado la resolución de la jueza Cynthia Lovera del 25 de agosto del 2020, por la que le impusieron medidas alternativas, y rechazó la eximición de prisión. También atacó el fallo del Tribunal de Apelación del 9 de setiembre pasado, que ratificó la resolución.

Como Alegre no cumplía con la resolución judicial, al no presentar un fiador personal por la suma de G: 150.000.000, la jueza decretó su prisión preventiva, lo que no fue apelado por la defensa del político.

Al no apelar el fallo, la única esperanza de salir libre estaba en la acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones que impusieron las medidas. Pero ahora, la Corte rechazó in límine la acción, con lo que seguirá preso.

El voto en mayoría de Fretes y Diesel hace ver que la defensa puede pedir revisión de medidas, lo que incluso es apelable. Remarca que es postura de la Sala que las resoluciones de medidas cautelares no eran definitivas por lo que rechazan la acción.

El político está recluido en la Agrupación Especializada desde el 28 de enero pasado, por decisión de la citada jueza. Está procesado por la supuesta presentación de una factura falsa al rendir cuentas ante la Justicia Electoral.