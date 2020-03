La confianza de Patito Verdún

El Patito se inició a los 17 años con Encarnación consagrándose campeón en la Sub 19, convirtió 11 goles y como goleador del torneo despertó el interés del River Plate argentino, donde jugó en las divisiones inferiores.

Luego fue recalando en distintos equipos argentinos y nacionales (ver infografía), hasta consagrarse como artillero en los campeonatos de Intermedia. En el 2016 marcó 19 goles con el Fulgencio Yegros; en el 2017 en filas del 22 de Setiembre gritó 14 veces y en el 2019 en la mitad del campeonato con el 2 de Mayo tuvo 7 festejos y con Guaireña fue campeón con 6.

Su romance con Guaireña se afianzó este año ya en 1ª División; en lo que va del Apertura de las 8 fechas tiene 4 goles convertidos y es el goleador del Albiceleste. A Cerro Porteño le marcó dos (en la memorable igualdad en la Olla tras perder 2-0), a Libertad y River, uno.

“Enfrentamos este parate futbolístico con buenos ojos, ya veníamos desgastados y se notó ante San Lorenzo en la última fecha. Creamos un grupo en el celular, el preparador físico nos envía los trabajos a realizar”, expresó. Sobre la confianza del grupo, manifestó: “Cada partido que pasa nos sorprendemos más de nosotros mismos. Jugar con mi ídolo (Sasá) no me causa presión, al contrario, me da confianza para seguir marcando goles, todos los partidos jugamos a muerte”.