La casa del horror, segunda entrega de ficción nacional

“Pactar con el mal puede terminar en una maldición. Las misteriosas muertes y tragedias tienen un origen oscuro del más allá”, con el episodio de la fecha que tratará sobre un luctuoso suceso ocurrido recientemente en el microcentro asunceno y que conmocionó a todo el país.

“Es un tema social reciente que es el asesinato colectivo ocurrido en esa casa antigua, investigamos más profundo y encontramos que tiene muchos antecedentes de otros crímenes que pasaron ahí”, expresa la directora y actriz Clotilde Cabral, creadora la producción.

Equipo. Participan de la serie los actores Wilfrido Acosta, Arturo Fleitas, Clotilde Cabral, con la participación especial de Silvio Rodas. El maquillaje y caracterización está a cargo Leo Sobrino. “Van a ver lo fantástico que es, todo lo que hace el para que parezca real, lo que él sabe hacer, hay cosas maravillosas”, comentó Cabral sobre la labor de Sobrino.

La producción está a cargo de Lety Fleitas, quien estuvo desde el día uno detrás de los primeros cuatro capítulo, según Cabral.

“Quiero destacar su incursión, nosotros hablamos con ella, se acercó porque quería desde el vamos remover Sombras de la noche. Se movió, hablo al canal, sabía quiénes eran los actores emblemáticos, llegamos a Telefuturo y recibimos el beneplácito de todos los directivos. Ella estuvo poniendo el hombro en los primeros cuatro capítulos y luego se fue a Londres”, menciono Clotilde sobre la participación de Lety Fleitas.

Por su parte Fleitas se encuentra muy orgullosa y contenta del equipo y de formar parte de la vuelta de la ficción nacional después de tantos años. El hecho la motiva a seguir con las siguientes ficciones, agregando que tiene muchas expectativas, ya que el público “grita y pide silenciosamente” más producciones nacionales donde se vean reflejados e identificados. “A partir del estreno de El regreso de las sombras habrá un antes y un después en lo que a serie de ficción nacional para televisión aire se refiere”, expresó.

Por su parte, Antonella Zaldívar una de las caras frescas de la serie, comentó estar muy satisfecha con su participación. “Cuando era chica no me perdía un domingo de Sombras en la noche y Nuestros fantasmas. De cierta manera es muy especial ser parte de este regreso, significa muchas cosas para mí. Estoy muy feliz de que Clota me haya hecho parte de esto”, manifestó.

La emisión se hará esta semana de lunes a jueves, y de lunes a miércoles en la siguiente semana, a las 22:00. A partir del 21 de marzo la entrega se hará los domingos.