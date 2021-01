La banda Endgame arranca el 2021 con nuevo single

Endgame arranca el 2021 con Stuck in reality, su nuevo single que está disponible en todas las plataformas digitales.

Esta agrupación nacional comenzó en el 2015 en un conservatorio de música, el Zeppelin School, con Mathias Duarte al frente. A seis años de su creación se mantiene vigente, pero con nueva formación. En guitarras, Mathias Duarte y Víctor Figueredo; voz, Miguel Ruiz; Bajo, Marcelo Morán, y batería, Jorge Torres.

Endgame Portada Foto: Gentileza.

Hace unos días, la banda lanzó Stuck in reality, que ya está disponible en las plataformas Amazon Music, Spotify, Deezer, Google Play Music, Apple Music.

No se quedaron solo con una parte y el single también estrena video en YouTube. Para darle un vistazo a esta tremenda producción nacional, dirigida por Diego Quiñónez de Quetzal Media, basta visitar el canal oficial de la banda.

Video Endgame Video Oficial de Endgame Stuck in reality. Foto: Gentileza.

Un poco de historia

En el 2016, Endgame estuvo en la grilla como banda soporte de Megadeth y de Antrax en el 2017, ambas agrupaciones pilares de este género musical.

Thrash Colombia vol2, un vinilo del sello Viuda Negra, fue el proyecto del 2019 en el que tuvieron participación. Fue la única banda paraguaya invitada para formar parte de la grabación de este material con el tema Before it's too late.

Antes del inicio de la cuarentena, en marzo del 2020, fue la última vez que los músicos de Endgame, como tantos otros, pisaron un escenario para encontrarse con su audiencia. Fue en el Nemezis Rock Fest.

Pero durante la obligada pausa no perdieron el tiempo y se abocaron en componer temas antes de lanzarse a la grabación del videoclip.

Actualmente, están trabajando para cumplir con la invitación que recibieron para ser parte del disco Ultra Violence II, que saldrá en el primer semestre de este año.