La advertencia de Evo Morales de cercar las ciudades desata críticas en Bolivia

La advertencia del presidente de Bolivia, Evo Morales, sobre cercar las ciudades en caso de que sus contrarios continúen con las protestas ante un posible fraude electoral, desata críticas en el país.

El ex presidente y principal opositor boliviano Carlos Mesa deploró ayer las amenazas de Morales y manifestó que los bolivianos no dejarán de movilizarse en las distintas protestas que se prolongaron durante toda la semana exigiendo una segunda vuelta electoral y el respeto de su voto ante un posible fraude electoral. “No tenemos miedo ni nos dejaremos amedrentar por un gobierno que pretende acallar las voces ciudadanas que no van a cesar hasta que su voto se respete”, señaló Mesa.