“La administración está en su mejor momento”

En contacto con Radio Monumental 1080 AM, el vicepresidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, se refirió a la situación económica del club, confirmando que la deuda de la entidad supera los USD 20.000.000, pero aclarando que el club no está hipotecado. “Yo creo que la deuda es más, todo está en el balance. No nos asusta ese tema, vamos a necesitar de 5 a 7 años para poder pagar todo. Pero el compromiso con los bancos soy yo. La garantía no es del club, así que Cerro Porteño no está hipotecado y eso genera tranquilidad al socio”. El directivo azulgrana sostuvo: “La administración financiera está en el mejor momento de la historia del club, el que no esté conforme que vaya a la asamblea y dé sus motivos. Hoy el costo del plantel es de USD 1.200.000, fuera de las obras”.

TRANQUILIDAD. Con relación a la sequía en cuanto a títulos, Zapag indicó: “Cuando inauguramos La Nueva Olla lo hicimos obteniendo un campeonato. Hoy son dos años flojos y nada más. No se acabó el mundo. Ya vendrán momentos mejores y vamos a empezar a hilar mayores triunfos y mejores años”.

Para finalizar, Juan José puntualizó: “Siempre estuvimos en Copa, invirtiendo en el equipo y procurando. El hincha está tranquilo, sabe que los dirigentes vivimos por el club”.