Kelembu frustra denuncia contra TSJE y definiría aceptar renuncia

Los concejales que intentaron sesionar ayer rechazaron la resolución original del TSJE, que convocó a elecciones antes de que el cargo de intendente esté vacante, en virtud del artículo 53 de la Ley 3966, orgánica municipal, que establece que en caso de renuncia, debe ser aceptada o rechazada por el legislativo.

La ausencia del concejal municipal Celso Kelembu Miranda, quien está a favor de las elecciones, frustró la intención de los opositores, teniendo en cuenta que los cinco concejales oficialistas están a favor de ir a las urnas.

Ayer, además de Miranda, tampoco estuvieron los ediles oficialistas (Alejandro Zacarías, Nery Chávez, Perla de Cabral y Miguel Coronel y Juan Ángel Núñez), como era de esperarse. Solo acudieron los concejales Teodoro Mercado, Maria Portillo, Miguel Prieto, Lilian González, Javier Bernal y Herminio Corvalán. Este panorama da la pauta de que hoy se estaría aprobando la renuncia de la intendenta de CDE Sandra McLeod. Cabe recordar que apresuradamente el organismo electoral convocó a elecciones para renovar autoridades.

DIVISIÓN. La posición que sostiene Miranda es que se acepte la renuncia de McLeod y se espere la intervención al Municipio. También apoyó el calendario electoral que dispuso temporalmente el TSJE.

Su posición se contrapone con la de los otros cinco concejales de la oposición, que son del criterio de congelar o rechazar la renuncia y que McLeod enfrente la intervención y sus derivaciones.

“Yo no quiero que esto explote en nuestras manos. No hay dirección en la Municipalidad, es un caos, entra gente, los sindicatos están todos de nuevo. Los baños están cerrados, no se recoge la basura. Por qué no le aceptamos su renuncia y mañana asume Miguel Prieto (presidente de la Junta) y cuando viene la interventora nosotros somos ya los que la vamos a acompañar”, expresó el edil.

Dijo que mientras se espera que concluya el proceso “hasta las cortinas” se van a llevar de la Comuna y al final puede que McLeod no sea destituida del cargo. “Si nos elegimos entre nosotros también corremos el riesgo de que un zacarista se suba. Hay que liquidarle ya a esta gente de una vez por todas, tiene que haber un intendente allí. Si bien Sandra no viene más, es ella la que maneja todo desde arriba y es un quilombo y cada día va a ser peor”, dijo.