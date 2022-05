Kattya acusa de hipócrita a HC sobre crimen organizado

“La bancada de HC demuestra su incoherencia e hipocresía, su falta de respeto y sus verdaderas intenciones: el ejercicio del poder sin escrúpulos, sin valores ni ética. En su discurso juraban estar en contra del crimen organizado, en la práctica dejaban sin cuórum las sesiones”, manifestó la legisladora.

El cuestionamiento más fuerte fue la resistencia del cartismo a aprobar el proyecto de conflicto de intereses, ya que este sector tiene en su entorno empresarial muchos vínculos con el Estado.

“El testimonio de vida diferencia a los hombres. En los discursos somos todos iguales. Los legisladores de HC no quieren aprobar la ley de conflicto de intereses, pues en su cabeza está que si por desgracia para el país ganan las elecciones, seguirán usando la puerta giratoria. Esta permite que en interés de las empresas de su grupo económico se use información de interés público para beneficios personales de su sector. Que no te engañen con la prosperidad y el trabajo: el éxito que invocan es consecuencia de la deshonestidad y el delito”, sentenció.

La parlamentaria denunció que este grupo empresarial no es de cuna colorada. Comentó que muchos se afiliaron para utilizar al Partido Colorado y poder posicionar sus negocios. Detalló que estas afiliaciones son recientes. “Ellos están pensando en tomar nuevamente el Estado, seguir cuadruplicando sus empresas y sus negocios particulares a costa del sacrificio del pueblo paraguayo”, señaló.

Varios ministros del gobierno de Horacio Cartes pasaron al Grupo Cartes.