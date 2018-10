Junta de FFAA se instala hoy y define el caso Velázquez

Cambios. Asumió el general Eladio Casimiro González (c) como nuevo comandante FFMM.

El presidente Mario Abdo Benítez presidirá hoy la sesión ordinaria de la Junta de Calificaciones de las Fuerzas Armadas que tiene la última palabra sobre la reincorporación o no del vicealmirante Carlos Velázquez, hermano del vicepresidente Hugo Velázquez.

Tras la decisión que tomó el mandatario de nombrar a los nuevos jefes militares que asumieron ayer, quedó congelado el caso de Velázquez, que generó ronchas internas en la cúpula militar.

Velázquez había pedido su pase a retiro en la era Horacio Cartes, luego de las diferencias políticas que surgieron con su hermano, por el fracaso de la enmienda para la reelección.

“Eso dirá el comandante en jefe que tiene la atribuciones y con la Junta de Calificaciones. No puedo adelantar nada”, dijo al respecto el nuevo comandante de las Fuerzas Militares, general Eladio Casimiro González, quien asumió ayer en la Academil.

Si Velázquez es reincorporado, le queda ir al frente de la comandancia de la Armada.

cuartel. Con relación a la polémica propuesta de reflotar una nueva propuesta sobre el servicio militar obligatorio, el nuevo comandante rechazó la idea de aplicar una multa para aquellos jóvenes que no quieren cumplir con el requisito. “No. La multa no. Eso es un mal entendido. Es cuestión de leer lo que está escrito. Cual sería la mejor hoja de ruta para la institución y la sociedad. Hay que revisar. No puedo adelantar nada”, sentenció González.

Señaló que está la ley y el objetor de conciencia. “No hay nada nuevo en eso. Se mediatizó. El servicio militar desde que me sentí, desde que pisé a los 14 años el Liceo Militar Acosta Ñu es lo mismo. Hay gente que quiere irse y otros que no”, señaló.

reestructuración. El nuevo comandante de las FFMM explicó que falta ajustar el proyecto de reestructuración de las Fuerzas Armadas. “Estamos haciendo los ajustes. No se elevó por el conducto. Se tiene que presentar y aprobar”, explicó. Se buscará la optimización de los medios y del recurso humano. Remarcó que la prioridad es la Zona Norte y la necesidad de fortalecer el trabajo que realizan ahí. Dijo que hay debilidades y fortalezas y que prefiere no hacer comparaciones con otros países, como Brasil.