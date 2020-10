Jueza filmada maltratando a funcionarios es suspendida

La jueza Jara estará suspendida en sus funciones hasta tanto dure el sumario, además, posterior a las averiguaciones, se evaluará enviar los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

El ministro Manuel Ramírez Candia mocionó para que el caso se remita al JEM, atendiendo a que la magistrada, si bien no mostró mal desempeño de sus funciones directamente, sí mostró actos de indecoro contemplados en el artículo 14 inciso H dentro de la normativa del Jurado.

Ramírez Candía pidió que la magistrada sea suspendida sin goce de sueldo. Finalmente, se decidió que la magistrada reciba el sueldo básico.

Por su parte, la ministra Gladys Bareiro de Módica dijo que a priori el caso es una inconducta y que el antecedente debe ser remitido una vez culminado el sumario. En reemplazo de la magistrada fue designada la jueza Verónica Velázquez Ocampos.

El hecho se conoció este lunes con la difusión de las grabaciones en donde se escucha a la magistrada del Tribunal de Cuentas gritar a algunos funcionarios.

"No quiero ver acá, no me interesa, esto no es un basurero", señala la jueza. Visiblemente ofuscada arrojó mobiliarios al suelo en uno de los pasillos de la sede judicial.

Cuando uno de los funcionarios le respondió que la Corte dispuso el traslado, la jueza le señaló que estaba equivocado, porque la Corte "jamás va a disponer que esto se convierta en Cateura. Ahora está viniendo la directora de Recursos Humanos. No tienen vergüenza, porque es de puercos lo que hay acá", vociferó en otra parte.