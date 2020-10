Abren sumario a jueza por supuesto maltrato a funcionarios

Además del maltrato, se investiga el daño a bienes de la institución ya que en los videos se observa a la magistrada arrojando mobiliarios y enseres al suelo, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

Los audiovisuales fueron difundidos en la noche de este lunes, donde se escucha a Jara gritar: "No quiero ver acá, no me interesa, esto no es un basurero". La jueza visiblemente ofuscada arrojó mobiliarios al suelo en uno de los pasillos de la sede judicial.

Cuando uno de los funcionarios le respondió que la Corte dispuso el traslado, la jueza le señaló que estaba equivocado, porque la Corte "jamás va a disponer que esto se convierta en Cateura. Ahora está viniendo la directora de Recursos Humanos. No tienen vergüenza, porque es de puercos lo que hay acá", vociferó en otra parte.

No se obtuvo la versión de la jueza, sin embargo, el Consejo de Superintendencia decidió la investigación a pocas horas de conocer el caso.