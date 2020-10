Corte analiza sumario a jueza por supuesto maltrato

"No quiero ver acá, no me interesa, esto no es un basurero", grita la magistrada, mientras arroja los mobiliarios al suelo en uno de los pasillos de la sede judicial.

jueza Celeste Jara.mp4 Fuente: Gentileza

Cuando uno de los funcionarios le responde que la Corte dispuso el traslado, la jueza le señala que está equivocado, porque la Corte "jamás va a disponer que esto se convierta en Cateura. Ahora está viniendo la directora de Recursos Humanos. No tienen vergüenza, porque es de puercos lo que hay acá", vocifera en otra parte.

Tras la difusión de los videos, fuentes del Poder Judicial señalaron que el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia analizará este martes las imágenes para determinar la apertura de un sumario administrativo.

Hasta el momento no se pudo obtener la versión de la magistrada.