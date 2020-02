Jueza dio trámite a la apelación de ex intendente

La jueza de feria, Clara Ruiz Díaz, citó para este lunes, a las 8.15, a la defensa del ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro, para sustanciar el recurso que planteó contra la resolución que admitió su imputación y le citó para imposición de medidas cautelares.

Con ello, es un hecho que está suspendida la diligencia de imposición de medidas, que había sido fijada anteriormente para el mismo día, y que había sido recurrida.

Sin embargo, como ayer terminó la feria judicial, la diligencia ya será realizada por la jueza del caso, Alicia Pedrozo, que había sido designada por el Tribunal de Apelación de feria.

Ferreiro había sido imputado por supuestos hechos de coacción, coacción grave, lesión de confianza y tráfico de influencia por la fiscala Stella Marys Cano, a raíz de las denuncias de Camilo Soares.

Sin embargo, el abogado Guillermo Ferreiro, defensor del ex jefe comunal, planteó la nulidad de la imputación, con lo que sostiene que no se puede realizar la imposición de medidas, si primero no se resuelve la nulidad.

En el caso, hay varios imputados, entre ellos, la ex diputada Rocío Casco.