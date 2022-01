El juez Gustavo Amarilla rechazó ayer el recurso de reposición de la defensa de Ramón González Daher, en el caso de los cheques hurtados. No obstante, igual se suspende la audiencia de imposición de medidas cautelares fijada para hoy en Tribunales.

Es que, el magistrado, tras no hacer lugar al recurso, le dio trámite a la apelación en subsidio que promovió la defensa, por lo que serán los camaristas los que deberán estudiar de nuevo el pedido de la defensa del encausado.

No obstante, hay que señalar que el recurso podría ser estudiado recién en el mes de febrero, ya que el Tribunal de Apelación de feria solo recibe recursos contra medidas cautelares o garantías constitucionales (amparo, hábeas corpus y hábeas data).

Con ello, RGD aún no será llamado a la audiencia de imposición de medidas, teniendo en cuenta esta situación. Además, está pendiente de resolución el pedido de nulidad de la imputación planteado por la defensa del encausado. La Fiscalía aún cuenta con plazo para contestar el pedido.

ARGUMENTOS. La abogada Bettina Legal, defensora de González Daher basó su recurso en varios puntos. Que, no hay un imputado por el hurto de cheques, por lo que no se sabe cómo instigó al mismo, por lo este punto no tiene sustento jurídico.

Además, que el testimonio de Alberto Antebi es interesado, ya que el mismo es deudor de unos 3 millones de dólares a RGD, y además tiene denuncia en su contra. También, que no existe nexo entre el hurto de los cheques y el imputado, según el informe de la actuaria Luz Portillo, que habla de que recibió los cheques con la acusación y luego ya no estaban.

Finalmente, también alega que no existe extorsión, sino que el reclamo de la deuda. Asimismo, que hay varias investigaciones abiertas sobre el mismo caso del hurto de los 471 cheques.

Por su parte, el fiscal Néstor Coronel refiere que la defensa no dice en qué le perjudica admitir la imputación. Que, toda la argumentación de la defensa se basa en el incidente de nulidad, y que la imputación cumplió con los requisitos para su admisión.

RESOLUCIÓN. Al analizar la cuestión, el juez entiende que el recurso fue planteado dentro del plazo legal. Que, con respecto a la imputación, cumple con los requisitos legales, ya que se identifica al procesado, hay un relato sucinto de los hechos y se pide un plazo de investigación.

Dice el juez que la Fiscalía hace una extensa fundamentación de los elementos de convicción que le llevaron a imputar a González Daher, y que el “grado de participación de un imputado en la supuesta comisión de un hecho punible se va construyendo y consolidando en el marco del devenir investigativo, de donde un inicial investigado bien puede terminar siendo un autor o coautor, y así en forma viceversa”, apunta.

Amarilla apunta que los grados de participación en el presunto hecho punible fueron expuestos por la fiscala interviniente, por lo que, a criterio del juez, para nada invalida la admisión del acta de imputación.

Con respecto a las varias causas abiertas, alega que esto tampoco impide la admisión de la imputación por parte del Juzgado, con lo que rechaza el recurso de reposición de la defensa.

Nulidad de caso aún en estudio

El incidente de nulidad de la imputación aún está pendiente de resolución. El juez Gustavo Amarilla había corrido traslado del recurso el pasado lunes al fiscal de la causa, Néstor Coronel, que tiene hasta el próximo lunes para contestar el traslado. Después, el juez de la causa deberá resolver la cuestión. Sin embargo, en caso de que se rechace el pedido, lo más probable es que la defensa plantee un recurso contra la decisión, por lo que el caso pasará de nuevo al Tribunal de Apelación Penal.