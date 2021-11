Judiciales tendrán torneo

En conmemoración por la Semana del Magistrado, se llevará a cabo mañana el torneo relámpago de fútbol de campo organizado por la Secretaría de Deportes de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP).

Participarán de la competencia seis equipos conformados por magistrados, agentes fiscales y defensores públicos. Todos los encuentros se disputarán en el Yacht y Golf Club Paraguayo. El primer partido comenzará a las 16:00. El sistema del torneo es todos contra todos y el que pierde queda fuera de competencia. En el primer partido jugarán Cordillera vs. Amigos Magistrados; luego: Defensoría vs. Fiscalía y en el tercer encuentro de la llave de clasificación jugarán los equipos de Jueces vs. Guairá-Caazapá. Al final habrá jornada de confraternidad.