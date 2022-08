Su hijo padece de una enfermedad terminal degenerativa, que es sobrellevada de manera paliativa. Los médicos dieron un tiempo estimado de vida de 12 años; sin embargo, el niño está por alcanzar esa edad superando cualquier pronóstico.

''Yo respiro por Nico y Nico respira por mí”, manifestó la mujer que solo busca el bienestar de su hijo y cuidarlo hasta sus últimos días. Incluso, los médicos le dijeron que le dejen ir, pero la madre sigue firme.

Embed Josías necesita del pueblo solidario. El niño padece de una enfermedad terminal degenerativa.



''Yo respiro por Nico y Nico respira por mi. Yo le quiero cuidar hasta el último día y cuando parta quiero que sea en mis brazos'', madre.#TelefuturoPy #MeridianoPy pic.twitter.com/ld14dmPSRz — Telefuturo (@Telefuturo) August 4, 2022

“Yo le quiero cuidar hasta el último día y cuando parta quiero que sea en mis brazos. Muchos pueden decir que soy una persona egoísta, pero no sé qué va a pasar de mí'', expresó entre lágrimas. La mujer ya perdió a una hija a causa de la misma enfermedad.

Íngrid comentó que la Defensoría del Pueblo la visitó y le ofrecieron la clínica San Rafael. “Yo les dije que a mí no me harta mi hijo, yo no me canso”, sostuvo. Todos los que quieran ayudar a la madre y a su hijo pueden contactarse al (0984) 906-903.

“Yo quiero seguir y cuando parta quiero que sea en mis brazos. Lo único que le pido a Dios es fuerza y provisión”, concluyó.