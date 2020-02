José Verdún, entre selectos con doblete

El último que lo hizo fue Antonio Bareiro el 01/12/2019, Cerro 1 – Libertad 3. Anterior a ello fue también el mismo Bareiro en Cerro 0 – Libertad 2 el 06/05/2018. Le antecedieron Julio Rodríguez en el 2 a 2 vs. Capiatá el 04/03/2018; Javier Toledo en el partido Cerro 3 – Sol de América 2 el 10/12/2017; Néstor Camacho en el 2 a 2 vs. Libertad el 11/10/2014; Jorge Benítez y Fernando Fernández en el 5 a 5 vs. Guaraní; Cristhian Ovelar en Cerro 6 – Sol de América 3 el 14/05/2014; Julián Benítez en Cerro 1 – Nacional 4 el 28/04/2016; Diego Centurión en Cerro 1 – Guaraní 2 el 30/07/2012, Emanuel Biancucchi en Cerro 1 – Independiente CG 2 el 06/05/2012, Marcos Melgarejo en Cerro 1 – Nacional 3 el 05/11/2011 y Rodrigo Teixeira en Cerro 1 – Guaraní 3 el 22/05/2010.

9 GOLES. Verdún tiene 36 partidos en Primera (5 en este Apertura) y 9 goles (3 en este Apertura 2020). Debutó con Sport Colombia el 18/07/2010, Olimpia 3 – Sport Colombia 0, 1ª fecha del Clausura. DT: Humberto Ovelar. El sábado anotó su 2º doblete; el anterior había sido el 03/05/2018 con el 3 de Febrero en la victoria por 2 a 1 sobre Sol, por la 15ª fecha del Apertura 2015 en CDE.

GOL CSV. Los 5 últimos cinco arqueros que marcaron contra su valla (csv) antes de Bava: Gerardo Ortiz de Sol, 0 a 2 vs. Luqueño en el Clausura 2014; Antony Silva de Cerro, 1 a 2 vs. Luqueño en el Apertura 2016; Rodrigo Muñoz de Libertad, 2 a 2 vs. Gral. Caballero en el Apertura 2016, Arnaldo Giménez de Nacional, 1 a 6 vs. Cerro en el Clausura 2016, B. Medina de Capiatá, 1-1 vs. Gral. Díaz (Apertura 2017).