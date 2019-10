Jennifer López y Maluma ruedan una comedia romántica en Nueva York

La comedia cuenta con la dirección de Kat Coiro, realizadora de series como Shameless o Modern Family.

"El arte de la colaboración. Es lo que amo de esta industria, la verdadera magia que se crea cuando la inspiración se junta con la falta de ego", escribió López en las redes sociales al publicar una foto con Maluma, algo que la reconocida artista describió como el primer día de trabajo.

"Es muy divertido cuando artistas diferentes se unen y todos contribuyen para crear algo especial, auténtico y verdadero para que todos puedan tener la experiencia. Todo fluye", agregó la estrella de los escenarios.

Por su parte, el vocalista colombiano, que había manifestado antes su pasión por el cine, anotó: "Hoy cumplí un sueño que tenía desde pequeño. Gracias Dios, gracias vida".

Maluma llevaba meses negociando su participación en la cinta, que marca el retorno de López al género de comedias románticas.

"Estamos en conversaciones y estamos felices de que hay este proyecto de por medio, ojalá que sí se pueda dar", declaró a EFE en julio pasado el cantante colombiano, cuyo verdadero nombre es Juan Luis Londoño Arias.

Maluma combinará el rodaje de Marry me con los conciertos de su gira 11:11, que lo lleva este fin de semana a Boston y Nueva York, y el próximo a Orlando y Miami, estas dos últimas ciudades en Florida.

Por su parte, López acaba de terminar la gira It's My Party y la promoción de su película Hustlers. En Marry Me, además de protagonista, es productora.

La intérprete de origen puertorriqueño prepara para HBO la cinta The Goodmother, sobre la colombiana Griselda Blanco, también conocida como "la madrina de la cocaína", en la que se estrenará como directora.

López y Owen Wilson ya trabajaron juntos en Anaconda (1997), una película del realizador Luis Llosa.