Jazmín del Paraguay celebra sus 15 años con un concierto benéfico

Se trata de una festejo diferente a lo tradicional, pero haciendo lo que a Jazmín le apasiona: cantar.

Jazmín comenta que no fue lo que tenía planeado para la celebración de su cumpleaños número 15, pero considerando lo que está aconteciendo con la pandemia, buscaron sacar lo positivo de la situación y realizar un concierto en esta fecha tan especial.

“Con papá y mamá teníamos planeado hacerlo en una casa de adultos mayores u otra institución, pero debido a lo dispuesto por las autoridades y gracias a la tecnología decidimos hacer un show musical con canciones donde relataré mi historia”, comenta Jazmín, quien con solo 10 años llegó a la final de una competencia del programa internacional Sábado Gigante, con don Francisco.

“Es una bendición muy linda el tener la música como fiel compañera, que sea parte de todo mi crecimiento y que se vaya desarrollando conmigo. Mi vida con la música es llena de desafíos y aprendizajes”, añade.

SHOW EN CASA. Vestida con sus mejores galas y entre canciones irá relatando las etapas de su propia historia con respaldo de imágenes desde su nacimiento, haciendo un recorrido por sus inicios en el mundo artístico, sus viajes internacionales. Además se presentarán sus amigos y familiares cercanos con mensajes para ella.

AMOR AL ARTE. Le encanta el arte en general: pintar, dibujar y bailar. Ella es alumna del colegio japonés Nihon Gakko, donde es becada y cursa Técnico en Contabilidad. Le gustaría compaginar su amor al arte con alguna carrera empresarial, que probablemente podría ser Administración de Empresas.

La carismática jovencita se ve disfrutando en presente y futuro de la vida que le toca. “Me veo siendo feliz toda la vida y qué mejor manera que con la música, y aunque dejara de cantar, seguramente la música me acompañará de una u otra manera”, señala la joven artista.

Jazmín gusta de canciones de los diferentes géneros y épocas, pero en especial siente gran pasión al interpretar la música paraguaya. “Sea cual sea la canción, para poder interpretar tengo que conocer su historia y asimilar lo que ella transmite. Disfruto mucho cantando nuestra música paraguaya, en especial las polcas kyre’y, por la energía y la alegría de su ritmo. En cuanto a composiciones internacionales, escucho pop, urbano y temas clásicos; a veces siento que tengo el alma vieja, pero cuando escucho músicas juveniles me pongo a bailar. Siendo sincera, me cuesta definir cuáles son las canciones que me gustan”, expresa.

EN EL ENCIERRO. En este tiempo de cuarentena, la artista se pasa entre sus estudios académicos y su estudio de grabación con el que cuenta en su casa, ya que su padre es productor musical. “No considero trabajo lo que hago, tal vez porque me gusta demasiado, y la verdad que sentimos mucho el no poder subir a un escenario e interactuar con el público”, comenta.

En este tiempo, con su padre realizan serenatas virtuales a pedido de los interesados, grabando un video personalizado para homenajear a las personas que cumplen años o para algún amigo para levantarle el ánimo. “Es increíble y divertido que a pesar de la cuarentena seguimos dando esperanza, gracias a la música”, dice.

Entre sus planes figura el proyecto musical que quedó varado debido a la pandemia y el aislamiento. Se trata de la presentación de un tema inédito, que está terminado, en espera a ser lanzado. Jazmín cuenta con una banda integrada por Marcelo Mora (batería), Mateo Benítez (bajo), Junior Rodas (guitarra) y su papá, Óscar Sanabria (acordeón y teclados).