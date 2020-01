Itaipú: Ejecutivo designa negociador a Richer, cuestionado por el acta

El ministro Juan Ernesto Villamayor, jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, confirmó la designación de Héctor Richer Bécker en representación de ese despacho para integrar la mesa negociadora que apunta a la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú con Brasil. El ex titular de la ANDE se convierte así en el primer negociador confirmado por el Gobierno, a la espera de las designaciones que surjan en la Cancillería, en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y en la misma ANDE.

“Se había especulado que iba a estar yo mismo, se hicieron una serie (de críticas), que son todas legítimas hasta que se produce el hecho. Yo había comunicado que iba a ser un técnico y le ofrecí el cargo a Héctor Richer, y para satisfacción, aceptó llevar la representación del Gabinete Civil”, explicó Villamayor en la víspera.

Destacó el perfil del ex mandamás de la empresa pública, pues aseguró que se trata de un experto energético y tiene una vasta formación en el tema de la negociación, así como en la administración de las cuestiones energéticas.

El año pasado, Richer fue duramente cuestionado por algunos especialistas del sector energético, quienes lo acusaron de defender la polémica acta bilateral por la potencia de Itaipú, acuerdo que iba a generarle un sobrecosto a la ANDE.

PRUDENTE. El flamante negociador paraguayo manifestó a ÚH que prefiere ser cauto antes de emitir declaraciones sobre su postura para negociar con los brasileños en representación del Gobierno, pues todavía no salió la resolución que lo confirma en el puesto. Prometió dar sus pareceres una vez que el documento sea oficialmente publicado. Sin embargo, adelantó que el tema de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú es extenso, ya que se debe definir qué es lo que se va a negociar, analizar los distintos aspectos y cómo se va a preparar Paraguay.

Indicó que a él mismo le sorprendió la comunicación del ministro Villamayor, pues no había pasado mucho tiempo desde la última conversación que mantuvieron.

En junio del año pasado, en una presentación ante el Club de Ejecutivos, Richer explicó que el 2021 es el año límite para intentar negociar con Brasil la modificación o no del Anexo C. Añadió que, si no se llega a un entendimiento, el documento simplemente seguirá vigente y la tarifa de venta de Itaipú va a bajar drásticamente, pues la hidroeléctrica ya no tendrá una deuda que pagar por año.

Había apuntado que el Gobierno paraguayo ya debe ir definiendo qué planteará, si quiere mantener la tarifa de venta actual, para lo cual deberá buscar fijar otro componente de gasto (en vez del pago de la deuda), como podría ser un fondo de desarrollo. De lo contrario, si el Poder Ejecutivo quiere que la tarifa baje, lo que convendría a ANDE y a las industrias, se puede dejar el Anexo C como está actualmente, destacó.

ESTRUCTURA DEL EQUIPO. Cuatro personas (representando a ANDE, Cancillería, Gabinete Civil y MOPC) serán las negociadoras directas por parte de Paraguay, según el Decreto 3173 que estableció la conformación del equipo negociador. Además, se crearán varios subgrupos para asistir en los diferentes aspectos. El estadounidense Jeffrey Sachs será el asesor principal.