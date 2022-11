IPS: Una reforma necesaria

No voy a considerar la conveniencia o no de esta medida que, por las circunstancias en las que fue presentada de una probable interrupción en la entrega de insumos críticos que afectaría severamente la prestación de servicios esenciales del IPS a sus asegurados, no hay alternativa posible. Es responsabilidad de los administradores que tomaron decisiones financieramente insostenibles en el pasado y que impone al Congreso y a la sociedad en su conjunto a una encrucijada de hierro en la actualidad, o se aprueba la deuda o se produce una crisis sanitaria y social en el IPS.