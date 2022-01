Pedro Halley explicó que —según lo establecido en la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social ( IPS )— la institución debe contratar los servicios privados en caso de no poder responder ante las necesidades de un paciente asegurado, pero también puede prestar servicios a un no asegurado, quien deberá pagar por la atención.

El ex funcionario de la previsional dijo que en el caso del pastor Emilio Abreu, quien no es asegurado y requiere de una urgente intervención, el Ministerio de Salud primero debió agotar las instancias en el sector privado y sobre esa base pagar los servicios o complementarlo.

“Lo que el Ministerio de Salud no puede hacer es usar al IPS por medio de un convenio, como un brazo operativo de la Salud Pública. La previsional es de sus aportantes”, dijo Halley en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

En el mismo sentido, Halley explicó que al no haber un servicio privado que pueda realizar la cirugía requerida por el paciente no asegurado, IPS puede llevar adelante el procedimiento previo pago del costo.

Respecto al convenio que establece que el Estado debe hacerse cargo de los gastos del trasplante de médula ósea, Halley recordó que la cooperación fue creada pensando en los pacientes de escasos recursos.

“El convenio se estructuró sobre la hipótesis de una persona insolvente y nace para proteger al trabajador, al obrero que no tiene el caudal económico para pagar. En este caso en particular (pastor Abreu), no ocurre eso”, expresó.

Una gran controversia se generó tras el pedido del Ministerio de Salud a la previsional para que se haga cargo del trasplante de médula del pastor Emilio Abreu, quien no es asegurado, bajo el compromiso de que el Estado abonará la cirugía y el tratamiento posterior.

Tras las críticas e indignación ciudadana, la familia del pastor Abreu emitió un comunicado en el cual dan a entender que desean pagar por los servicios. La situación en sí despertó el enojo de los asegurados, quienes en muchos casos deben esperar durante meses por una cita, una cirugía o medicamento.