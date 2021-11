Intendente electo, golpeado en evento, se recupera

El hecho se registró al filo de la medianoche del lunes, luego de un encuentro deportivo entre las selecciones de Presidente Franco y Minga Guazú, en el polideportivo Don Bosco, ubicado en pleno centro de Minga Guazú.

Diego Ríos sufrió una lesión en la boca, causada por una piedra lanzada por una persona no identificada, dentro de su local gastronómico. Los agentes de la comisaría local, ubicada en el mismo sector, no pudieron hacer nada, ya que no se había previsto un refuerzo policial para el evento deportivo.