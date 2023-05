A través de un video, el líder de Cruzada Nacional y ex presidenciable, Paraguayo Payo Cubas, envió un mensaje a los manifestantes apostados en la zona del TSJE en Asunción. Instó a desactivar la movilización, debido a que sostiene que serán los más afectados.

El video fue grabado desde la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde Payo Cubas se encuentra recluido desde hace varios días, tras ser imputado por perturbación de la paz pública y otros hechos.

Paraguayo Cubas sobre manifestación.mp4 Así se pronunció Paraguayo Cubas desde la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Video: Gentileza

Tras la publicación del material, la esposa del ex presidenciable, la senadora electa Yolanda Paredes, aseguró a Payo “le metieron celular” sin su consentimiento, ni el de sus abogados defensores.

“Me imagino para evitar derramamiento de sangre, hizo el video. Cien personas contra 1.000 policías iba a ser una masacre frente al TSJE”, dijo en su Facebook.

Por otro lado, el ex candidato a vicepresidente de la República por el movimiento liderado por Payo, Stilber Valdés, aseguró que “no puede certificar” que el video haya sido realizado por su ex dupla.

"Yo no puedo certificar que sea su video. Lo que podría pensar es que con la cuestión de la inteligencia artificial se puede hacer cualquier cosa y si él dijo esas cosas, me hace pensar que fue forzado. Él tiene familia e hijos. No creo que él haya pedido algún policía un teléfono para dar el mensaje", dijo.

Valdés aseguró que Paraguayo Cubas tenía prohibido acceder a teléfonos celulares en su celda y el mensaje no concuerda con “el espíritu” del ex presidenciable. Asimismo, cuestionó que la medida no haya sido puesta a consideración del equipo que lo asesora jurídicamente.

https://twitter.com/AM_1080/status/1658591334112919563 "No considero que eso sea el espíritu de Payo Cubas"



Dijo Stilber Valdés sobre vídeo que se divulgó instando a los indígenas que levanten las protestas.



"Lo que podría pensar es que con la cuestión de la inteligencia artificial se puede hacer cualquier cosa y si él… pic.twitter.com/lD8hy6wJJX — Monumental AM 1080 (@AM_1080) May 16, 2023

El político es sindicado de haber sido quien instó a las movilizaciones que derivaron en varios incidentes y hechos violentos, con detenciones e imputaciones por disturbios.

Desde el Ministerio del Interior afirmaron que quieren evitar el uso de la fuerza pública, sobre todo ante la presencia de varios niños en el lugar, pero no lo descartaron en caso de no concretar ningún acuerdo.

La serie de movilizaciones ya se iniciaron el lunes 1 de mayo, un día después de las elecciones 2023, cuando ciudadanos de distintos puntos del país, supuestos seguidores del líder de Cruzada Nacional, comenzaron a denunciar un supuesto fraude electoral.