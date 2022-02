Bruno Acosta, un usuario de Twitter, denunció en su cuenta que a su novia no la dejaron entrar al Instituto de Medicina Tropical, a pesar de haber sido mordida por un perro , supuestamente por la forma en la que estaba vestida.

"Un perro mordió a mi novia al trotar. Vamos al Instituto de Medicina Tropical (especializados para estos casos) y no le dejan entrar por estar en top y calza. Así que recuerden, si un animal los va a atacar, estén vestidos formalmente", tuiteó.

El joven mencionó que afortunadamente tenía una campera en el auto y con eso pudo cubrirse la paciente y ser atendida. Esta situación despertó la indignación en redes sociales y los ciudadanos cuestionaron que ante una emergencia no se puede priorizar la vestimenta sobre la salud del paciente.

Carlos Merlo, director de Instituto de Medicina Tropical, dijo a Última Hora que se interiorizó del caso y negó que se le haya prohibido la entrada al hospital.

"Yo conversé con la persona que le atendió y me dijo: 'Yo solamente le pedí si tenía algo para cubrirse para pasar al consultorio', no se retrasó la consulta. De ninguna forma esta es una política para evitar que una persona sea atendida por la forma en que viste. De modo que no se le negó la entrada, fue atendida, lo único que se les pidió es que si tenían algo para cubrirse para pasar al consultorio", comentó.

Continuó: "Se le llevó hasta el RAC (Recepción, Acogida y Clasificación), donde se clasifican a los pacientes de acuerdo a su gravedad. Ahí fue atendida y la persona que le atendió le pidió que para pasar al consultorio si tenía algo con qué cubrirse".

El médico explicó que se les pide a los usuarios que lleven la menor exposición de piel posible por tratarse de un hospital que atiende enfermedades infecciosas. "Los médicos usan su bata de protección y los usuarios solo tienen su ropa para protegerse", indicó.

Agregó que si bien no forma parte de una política de la institución, por respeto a los usuarios y al personal de salud "no le parece que esté fuera de lugar lo que se le pidió" a la paciente.

En ese sentido, mencionó que el personal que trabaja en el hospital tiene un uniforme que le identifica como médico, como enfermera, o personal de hospital y que un médico no le va a atender en zapatilla o en short.

Reforzó la idea diciendo que la mayoría de las quejas suelen ser a la inversa y que suelen ser los pacientes los que se quejan "de cómo se le deja pasar a gente con escasa ropa".

El director destacó que la persona fue atendida, estuvo unos 30 minutos en el hospital, donde se le atendió, se le puso la vacuna antirrábica y se le dio toda la atención necesaria.