De acuerdo con un estudio de Unicef , seis de cada 10 adolescentes paraguayos que conocieron a alguien por internet se encontraron con una persona que no era quien decía ser. Entonces, a fin de evitar este tipo de situaciones presentaron una guía que ayude a los padres a involucrarse más en las redes sociales con sus hijos.

La agencia de las Naciones Unidas compartió este martes en su cuenta de Twitter el material Conectados. Guía de acompañamiento parental a adolescentes para uso seguro de las TIC.

El material aborda en un primer capítulo los posibles peligros a los que se exponen los jóvenes con el uso de las tecnologías, y luego va desarrollando las ideas de prevención, protección y cómo actuar ante la Justicia en los casos de ciberacoso, grooming o sexting.

Le puede interesar: Peligro en las redes: 6 de cada 10 estudiantes contactaron con extraños

Andrea Cid, oficial de protección de Unicef Paraguay, mencionó a Última Hora que con ello "se busca acercar a los adultos al mundo de los jóvenes, considerando que la accesibilidad de internet en estos tiempos es una herramienta".

Mencionó que la tesitura del pasado, de prohibir a los hijos su uso, hoy en día “es una técnica que fracasa”.

Embed En Paraguay 6 de cada 10 adolescentes que conocieron a alguien por Internet se encontraron con una persona que no era quien decía ser.

Conocé cómo acompañar a los adolescentes para el uso seguro de las TIC https://t.co/nvrLUV77l2#LoDigitalEsReal pic.twitter.com/ZTdajt71SP — UNICEF Paraguay (@UNICEFParaguay) March 3, 2020

“Antes, nuestros padres enseñaban que no hablemos con extraños. Si se te acerca, no le hables porque es una puerta a la inseguridad. Y para ellos (los adolescentes de la actualidad) eso no existe, porque mientras más personas le sigan a la cuenta de una red social, ellos más buscan aumentar sus seguidores, porque ese es el concepto de una red social”, ejemplificó.

En este sentido, manifestó que el acercamiento de los padres al mundo digital debe ser una nueva forma de conexión con los hijos.

“Esto también se basó un poco en cuando empezamos el proyecto, trabajamos mucho con los adolescentes y ellos mismos manifestaban que los papás también tengan ese mismo rol que en la vida cotidiana, en el mundo digital, porque para ellos es tan distinto el concepto de privacidad, del que la mayoría de los adultos tenemos”, enfatizó.

Lea más: Unicef pondrá a prueba nuevo método de aprendizaje inclusivo en Paraguay

La guía es una iniciativa que implementan conjuntamente Global Infancia y Unicef Paraguay, basada en una investigación de 2016 que recogió encuestas realizadas a 2.208 adolescentes de entre 13 y 17 años de diferentes puntos del país.

Está disponible al público en la páginas web unicef.org/paraguay en la sección de publicaciones.

El mismo estudio arrojó resultados que muestran que 76 de cada 100 adolescentes encuestados pueden acceder todos los días o casi todos los días a internet, que 93 de cada 100 usan el celular para ingresar a internet, y que 67 de cada 100 no son supervisados en cuanto a su acceso a internet.